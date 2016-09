La Nasa publie des images inédites des pôles de Jupiter

La Nasa a publié vendredi des images inédites de Jupiter prises lors d’un premier survol rapproché de la planète gazeuse géante, qui révèlent des phénomènes jamais observés auparavant, comme des aurores boréales au pôle Sud.

Le vaisseau de 3,6 tonnes a frôlé Jupiter au plus près le 27 août, passant à seulement 4 200 km au-dessus de sa haute atmosphère.

Juno s’était mise sur l’orbite jovienne début juillet et doit encore effectuer trente-cinq survols à courte distance de la planète, qu’elle étudiera jusqu’au début 2018 avant de plonger à jamais dans son atmosphère.

Les images en haute définition ont été prises par une caméra appelée « JunoCam », un des neuf instruments à bord de Juno.

Juno a notamment transmis des images en infrarouge des deux régions polaires sous le manteau nuageux de la planète, souligne Alberto Adriani de l’Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali à Rome. Il est un des responsables de l’instrument « Jiram », qui a permis de produire cette imagerie.

« Les premiers clichés du pôle Nord de Jupiter nous paraissent être complètement différents de ce que nous avons vu ou imaginé auparavant », explique Scott Bolton, du Southwest Research Institute à San Antonio au Texas, principal scientifique de la mission Juno.

« Les couleurs sont plus bleues que dans les autres parties de la planète et il y a de nombreuses tempêtes et aucun signe des bandes de différentes couleurs que nous avons l’habitude de voir autour de Jupiter », a-t-il précisé. Selon lui, « il est très difficile de reconnaître Jupiter dans ces clichés ».

Au pôle Sud, « nous avons surtout été surpris de voir pour la première fois des aurores boréales au pôle Sud jovien », précise le scientifique Alberto Adriani, ajoutant qu’aucun autre instrument sur Terre ou dans l’espace n’avait permis de les observer avant.

Jusqu’alors, ce phénomène avait été vu au-dessus du pôle Nord grâce aux observations du télescope spatial Hubble.

Un autre instrument de Juno a pu enregistrer des sons provenant de Jupiter. Ces émissions radio sont connues depuis les années 1950, mais n’avaient jamais été analysées de si près avant.

« Jupiter nous parle d’une manière que seules les planètes gazeuses géantes peuvent le faire », note Bill Kurth de l’Université d’Iowa, un des scientifiques de la mission.

Toutes ces données ont été récoltées pendant un survol rapproché de six heures au-dessus de Jupiter. Leur transmission vers la Terre a pris un jour et demi.

La sonde Juno a été lancée en 2011 pour une mission de plus d’un milliard de dollars destinée à étudier la composition de l’atmosphère de Jupiter et à scruter ce qui se dissimule sous son épaisse couche de nuages.