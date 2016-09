La rentrée scolaire, même pour les chiots!

Il y a une première fois à toute chose! Au niveau scolaire, c’est la maternelle. Saviez-vous qu’elle existe aussi pour les chiens? C’est une étape importante et nécessaire dans l’apprentissage de la vie du chien et de ses maîtres, surtout si ceux-ci en sont aussi à leurs premiers pas en matière canine.

Plusieurs personnes néophytes se procurent un chiot et pensent à tort que son éducation se fera d’elle-même, avec le temps. Au contraire, l’éducation du chiot doit commencer dès son arrivée dans la maison et doit être adéquate et juste dès le début. Le succès d’une belle histoire et d’une longue vie harmonieuse entre vous et votre chien est de commencer cette histoire du bon pied. Pas convaincu d’en avoir besoin? Voici trois bonnes raisons de reconsidérer.

1. Parce que les mauvais plis sont vite pris

Les chiots apprennent très vite et, s’ils sont mal dirigés, prendront aussi très vite toutes sortes de mauvaises habitudes. Saviez-vous que plusieurs mauvaises habitudes de même que certains problèmes de comportement des chiens sont malheureusement causés par un manque de connaissance des propriétaires à propos de l’éducation canine?

Les mauvaises habitudes de nos chiens sont bien souvent acquises dès les premiers jours de vie à la maison et sont renforcées inconsciemment par nos propres comportements envers eux. Soyons honnêtes: la maternelle pour chiot, c’est surtout pour bien vous aiguiller en tant que maître du chiot.

2. Parce que la période de socialisation est courte

C’est dans les trois premiers mois de la vie du chien que ce dernier est le plus prédisposé à apprendre. Pendant cette période de socialisation, le cerveau du jeune chiot enregistre des milliers d’informations qui lui serviront pour le reste de ses jours à bien gérer tout ce qui l’entoure. C’est donc le meilleur moment, et le plus important, pour lui apprendre tout ce qu’il devrait savoir de la vie. Sa mère et l’éleveur veillent à l’apprentissage du chiot pendant les deux premiers mois de sa vie et après, c’est à nous de prendre le relais.

3. Pour devenir un bon maître

En allant en classe de maternelle avec votre chiot, vous apprendrez à être un bon professeur pour lui, car, bien sûr, il est question de lui montrer ce qu’on attend de lui dans la vie de façon adéquate. Un bon prof se doit d’être patient, compréhensif et plaisant tout en étant capable de se montrer ferme au besoin, mais sans jamais punir de façon abusive ou inappropriée.

Un chiot a tellement de choses à apprendre avec son maître: notre langage et nos commandements (assis, couché, reste, viens!), marcher en laisse sans tirer; faire ses besoins au bon endroit; se conduire correctement avec les humains (petits et grands!) ainsi qu’avec les autres chiens et avec les autres animaux de la maison, etc.

Comment choisir une bonne école

Toutes les écoles ne sont pas recommandables! Voici quelques conseils importants pour faire un choix éclairé:

Si votre clinique vétérinaire offre des classes de chiots, voici un bon endroit pour débuter, car l’équipe vétérinaire a à cœur la santé et le bien-être de votre chiot!

En choisissant une école, toujours en ­choisir une qui travaille dans le plaisir, avec le renforcement positif (les gâteries, les louanges, le jeu, etc.). Allez voir une classe pour vous imprégner de l’atmosphère et prendre votre décision!

Les punitions sont à proscrire, car elles sont souvent appliquées inadéquatement et nuisent à l’apprentissage du chiot et au développement de la relation de confiance entre vous et votre chien.

Ouvrez l’œil! La rudesse et les méthodes fortes n’ont plus leur place et sont dépassées. De même, si on vous parle de collier-étrangleur, vous êtes certainement au mauvais endroit. Même chose si on vous parle de «casser» le chiot...

