La semaine gourmande de d’Isabelle Huot

Entrepreneure inspirée et énergique, Isabelle Huot est une femme d’exception dans le monde de l’alimentation au Québec. Sa gentillesse avec tous est exemplaire, sa capacité de combiner toutes sortes de projets inspire le respect.

C’est dans ce contexte que nous nous sommes retrouvés pour parler du bonheur que peut procurer la nourriture.

Isabelle, ce bonheur de bien manger vient d’où?

Enfant j’avais une quantité d’allergies incroyables et il a fallu à ma maman une imagination et une attention extraordinaire pour que je puisse m’épanouir en toute quiétude et gourmandise.

Dernièrement, il y a eu le cas d’une allergie provoquée par un tartare de saumon servi à un client dans un restaurant alors que celui-ci avait bien indiqué qu’il était allergique. Que penses-tu de cette triste affaire?

Je suis moi aussi allergique au saumon, truite, omble de l’Arctique... Alors, je connais bien le sujet. J’ai toujours avec moi l’auto-injecteur EpiPen en cas de réaction grave que l’on appelle anaphylaxie. C’est devenu pour moi un mode de vie, je ne m’en sépare jamais. Les personnes qui ont déjà eu une réaction grave à une allergie te le diront. Il suffit de quelques secondes pour que la réaction soit fatale. On ne peut pas jouer avec ça!

Les restaurateurs devraient-ils avoir dans leur restaurant des injecteurs en cas de réactions alimentaires allergiques?

Oui, je crois que cette triste affaire va faire prendre conscience à tous, que c’est un problème grave, et qu’il faut le prévoir le cas échéant. Chacun a sa responsabilité!

Tu as sûrement remarqué le nombre croissant de cas d’allergies et d’intolérances des consommateurs. Comment expliquer cela?

Intolérance au gluten, au lactose, aux noix... À tout! Même aux petits fruits rouges. Cela devient de plus en plus compliqué pour les restaurateurs...

Il y a un nombre croissant d’allergies alimentaires et plusieurs hypothèses sont soulevées pour l’expliquer dont l’hypothèse hygiéniste (nous sommes si propres que notre système immunitaire n’est plus aussi efficace). Quant aux intolérances, certaines sont justifiées, mais plusieurs profitent de la tendance pour évoquer une intolérance sans qu’un problème de santé sous-jacent soit vraiment présent. En somme, oui, il y a de réelles intolérances, mais plusieurs manifestent de fausses intolérances... Un cauchemar pour les chefs et c’est bien dommage! Le gluten est le meilleur exemple. 1 % des gens souffrent de maladie cœliaque et probablement un autre 3 % d’hypersensibilité. En somme, plusieurs indiquent au chef qu’ils sont intolérants tout simplement parce que c’est à la mode de ne pas en manger... Un peu ridicule!

Revenons à tes petits bonheurs à toi. Tes restaurants chouchous?

J’adore Helena Louriero et son grand talent pour rendre la cuisine si élégante et franche. Fisun Ercan qui nous plonge en plein cœur de la cuisine turque avec autant de doigté.

Une boutique chouchou?

Vachement gourmand pour les sandwichs gourmands, les chocolats, les thés, les huiles d’olive. C’est à deux pas de ma boutique Kilo Solution à l’Île des Sœurs. Cool and Simple aussi, pour les surgelés gourmands et les desserts que je ne sais cuisiner.

Incapable de cuisiner les desserts?

C’est un running gag. Je rate tous mes desserts! On dirait que je n’ai pas la patience de faire toutes les étapes. Pour moi, un bol de fromage frais avec des fruits et je suis au paradis.

Une gourmandise dont tu ne peux pas te passer?

Ça aussi c’est devenu avec le temps une blague entre amis qui me connaissent bien. Si quelque part il y a une boutique de crème glacée, il faut que j’essaie. Imagine-moi en voyage en Italie... Il faut que je les essaye toutes! Je suis insatiable avec la crème glacée.

Isabelle, le vin, c’est bon aussi pour la santé?

J’espère, car là non plus, je ne me prive pas! Avec des copines, il y a dix ans, nous avons démarré un club de dégustation et nous avons un grand bonheur à nous réunir pour découvrir de merveilleux flacons.

Meilleure expérience culinaire à vie?

Mes voyages en Méditerranée. La cuisine est parfaite pour moi. Des produits simples... huile d’olive, fruits, légumes, feta, tomates, poivrons et aubergine grillées... le soleil et la mer!

Et une bonne poutine?

Certainement, comme celle de Chez Jerry de Jérôme Ferrer, sa guédille de homard avec céleri rave est quelque chose, aussi.

Manger santé, c’est manger heureux?

Oui! Écouter, ressentir, regarder, il faut être à l’écoute de son âme pour protéger son corps et son esprit.