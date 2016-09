Le cinéaste Iñarritu «indigné» que le Mexique ait reçu Trump

Le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu a qualifié de «trahison» le fait que le président du Mexique ait invité puis reçu le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, régulièrement «insultant» envers les Mexicains, dans un article publié vendredi en Espagne.

Le candidat républicain à la Maison Blanche a rencontré mercredi le président Enrique Peña Nieto. Cette visite surprise a été vivement critiquée au Mexique alors que Trump promet d'ériger un mur à la frontière entre les deux pays pour tarir le flot de clandestins, aux frais du Mexique.

«L'invitation d'Enrique Peña Nieto à Donald Trump est une trahison», écrit Iñarritu - qui a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2015 et 2016 pour Birdman et The Revenant.

«C'est appuyer et légitimer celui qui nous a insultés, nous a craché dessus et nous a menacés depuis plus d'un an aux yeux du monde entier. C'est manquer de dignité et renforcer une campagne politique de haine envers nous», a-t-il ajouté, dans un article publié par le quotidien El Pais.

Le cinéaste né il y a 53 ans à Mexico a dit sentir «une profonde tristesse», «indignation» et «honte» et a reproché à son gouvernement de ne pas avoir déclaré Donald Trump «persona non grata» sur le sol du Mexique.

Le candidat républicain promet l'expulsion de millions de Mexicains qui vivent sans papiers aux États-Unis. Il avait débuté l'an dernier sa campagne en déclarant que le Mexique faisait passer à travers la frontière «des violeurs» et autres criminels.

Dans une interview télévisée, mercredi, Peña Nieto avait répondu aux critiques des Mexicains en disant qu'il fallait «faire face».

Trump, de son côté, n'a pas présenté d'excuses mais a redoublé d'agressivité envers les migrants mexicains qualifiés de «criminels», lors d'un meeting à Phoenix en Arizona.