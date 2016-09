Le jour de la marmotte

Décidément, les mots «Alouettes» et «opportunisme» ne font pas bon ménage.

Dans un duel où les brigades défensives ont dicté le ton, la formation montréalaise a une fois de plus laissé filer deux points qu’elle devait agripper.

Avec une victoire de 19 à 14 devant 19 117 spectateurs, hier au stade ­Percival-Molson, le Rouge et Noir ­d’Ottawa (5-4-1) consolide son avance au premier rang dans l’Est, tandis que Montréal (3-7) s’enlise au classement.

Après avoir vu le botteur Christopher Milo donner les devants 16 à 14 au Rouge et Noir avec un placement de 36 verges avec 6 min 19 s à faire au match, le quart Kevin Glenn est venu signer l’arrêt de mort de son équipe.

Sur le jeu suivant, il a vu sa passe être interceptée par un ancien des Alouettes, Mitchell White. C’en était fait des ­Moineaux.

«Ils ont gagné la bataille du positionnement sur le terrain, a indiqué l’entraîneur Jim Popp après la rencontre. C’est une année folle et frustrante. On doit vraiment trouver une façon de gagner.»

La pluie qui s’est abattue sur les joueurs à un certain moment a fait place à une averse de mouchoirs, avec un total de 20 pénalités pour 253 verges ­décernées des deux côtés.

En l’absence de Duron Carter, le receveur Nik Lewis (10 attrapés, 92 verges) et Tyrell Sutton (10 courses, 71 verges) ont élevé leur jeu d’un cran.

Avec la défaite des Argonauts de ­Toronto mercredi soir contre les Lions de la Colombie-Britannique, les Alouettes ont raté l’occasion de créer une quadruple égalité dans l’Est pour le nombre de victoires (4).

Pénalité coûteuse

En avance 8 à 6 avec moins de six minutes à joueur au troisième quart, les Alouettes ont soulevé la grogne des hommes aux chandails rayés à un bien mauvais moment.

À la suite d’un beau plaqué du secondeur Kyries Hebert dans le champ arrière, Winston Venable a fait retentir les sifflets pour conduite antisportive.

Plutôt que d’amener l’unité de dégagement sur le terrain, le Rouge et Noir a gardé sa séquence en vie et n’a pas raté pareille occasion.

Le quart Trevor Harris a rejoint le receveur Ernest Jackson 31 verges plus loin dans la zone des buts.

Le botteur Anthony Fera est parvenu à rétrécir l’écart 13 à 11 avec un placement de 52 verges avec quelques secondes à égrainer au tableau.

Cogner des clous

Le spectacle sur la montagne n’était pas le plus palpitant en ville en début de rencontre.

Avec un pointage de 6 à 1 à l’avantage des visiteurs après un quart de jeu, les occasions de se lever dans les gradins n’étaient pas très nombreuses.

Avec un total de 29 verges à l’attaque après les 15 premières minutes de jeu, la soirée s’annonçait pour être longue. Très longue.

Mais au milieu du deuxième quart, Jim Popp a contesté une passe incomplète à l’intention de Tyrell Sutton, prétextant qu’il y avait obstruction sur le jeu. L’attaque devait être en situation de deuxième essai et 20 verges à faire.

La reprise vidéo lui a donné raison et ce jugement a semblé fouetter la bande à Glenn.

Deux jeux plus tard, le pivot a réussi le premier jeu digne de mention en rejoignant le receveur Kenny Stafford sur une distance de 36 verges à l’intérieur de la zone payante.

Glenn a complété la besogne quelques instants plus tard avec une passe de ­touché de huit verges à Lewis.

À la fin du premier quart, le secondeur Chip Cox a réussi le 800e plaqué de sa carrière dans la LCF. L’athlète de 33 ans, qui s’est joint aux Alouettes en 2006, ­occupe désormais le sixième rang dans l’histoire de la ligue.

Trouver l’instinct du tueur

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Alouettes, qui ont encaissé un revers ­semblable aux six précédents.

Manque de production offensive, trop de pénalités coûteuses et une défense à bout de souffle. Si certains ne savent plus où montrer du doigt, le centre Kristian Matte semble avoir identifié le problème de cette équipe.

«Il va falloir qu’on trouve l’instinct du tueur lors des fins de matchs, a-t-il souligné dans le vestiaire après la rencontre. Si on veut faire les séries, on doit se mettre rapidement en marche.»

En effet, si les Alouettes sont dans le coup match après match, c’est en grande partie grâce à l’unité défensive.

«Je ne sais plus quoi dire, a ajouté Matte un brin désespéré. Notre défensive est sur le terrain trop souvent et c’est de notre faute. Une fois de plus, elle nous a permis de revenir dans le match. C’est simple: l’instinct du tueur nous manque. Nous devons tous le trouver et ­mettre la pédale au fond.»

À la défense de Glenn

Une fois de plus, le receveur Nik Lewis s’est dressé tel un vétéran de 12 saisons dans la Ligue canadienne avec un autre fort match. «Je continue de faire des jeux quand ils me le demandent. C’est très frustrant, a-t-il dit. C’est inacceptable de perdre encore comme nous venons de le faire.»

L’athlète de 34 ans partage d’ailleurs le même avis que son joueur de centre.

«Je sens qu’on laisse tomber notre défense chaque semaine, a poursuivi Lewis. On n’en fait pas assez à l’attaque pour se donner une chance de gagner.

«Je me sens mal pour Kevin Glenn, car il se retrouve dans une position fâcheuse où il doit essuyer les critiques, a-t-il ajouté du même souffle. Blâmez-moi pour la défaite, mais ne blâmez pas Kevin. Ce n’est pas lui le problème.»

Le porteur Tyrell Sutton est également monté aux barricades pour son quart.

«C’est l’unité offensive qui doit se rassembler et produire plus, a-t-il lancé. Ce n’est pas l’histoire d’un seul homme. C’est inacceptable d’inscrire moins de 20 points.»