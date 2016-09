Le panache remis au chasseur

Le fameux panache du monstre de Matane, appelé «Bob Les Pines», sera finalement remis au jeune chasseur qui l’a abattu en septembre 2011.



Voilà la décision sans équivoque qui a été rendue, par écrit, vendredi, par le juge Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure.



Dans une décision d’une vingtaine de pages, le magistrat rappelle que le jeune chasseur Jérémy Boileau s’était rendu sur la réserve faunique de Matane dans le cadre d’un « forfait pour trois jours de chasse tout inclus y compris les services d’un guide professionnel».



Dans le cadre d’une première sortie de chasse, le «Monstre» avait été aperçu par le guide Claude Lavoie puis, Jérémy avait fait feu en sa direction.



« Dès ce moment, le guide sait que son client vient de tirer sur un gibier extrêmement convoité», est-il écrit dans la décision.



Panache atypique



En effet, en cours de procès, il avait été démontré que l’orignal atypique jouissait d’une grande réputation parmi la cohorte de chasseurs pour qui «Bob» représentait un rêve.



« Plusieurs photographies et une vidéo ont révélé l’existence de cet orignal doté d’un panache si extraordinaire qu’on lui a donné un nom et que tout chasseur visitant la Réserve faunique de Matane rêve d’abattre», a rappelé le président du tribunal.

Photo courtoisie

Après avoir touché l’animal, les recherches ont commencé mais, au bout d’un certain temps, elles ont été interrompues et, malgré le fait que le guide savait très bien que l’animal possédait des bois exceptionnels, il a abordé la suite des recherches sous l’angle de la viande comestible.



Manque d’informations



Pour le Tribunal, le jeune Boileau «n’avait pas en main, contrairement à son guide, toutes les informations pertinentes au moment de prendre la décision de cesser les recherches de l’orignal atypique blessé pour aller chercher un autre orignal».



Selon le juge, le jeune homme a témoigné avec « sincérité et crédibilité, admettant bien candidement qu’il ne connaissait pas la définition du mot «atypique» au moment de la chasse avec le guide Lavoie».



Toutefois, aussitôt qu’il a connu la véritable mesure du trophée dont il avait été privé, le demandeur a entrepris des procédures judiciaires», a ajouté le juge.



La Cour conclut donc que « le guide, compte tenu de ses obligations (...) a failli à son devoir puisque le gibier en cause n’était pas seulement un orignal avec un gros panache (...) mais bien un trophée hors du commun, très rare».



Pour ces raisons, le juge ordonne que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs remette au chasseur le trophée tant convoité.