Le retour de Lise Payette

Lise Payette a joué, comme ministre du PQ, comme animatrice télé, un rôle important au Québec. Les Québécois et les Québécoises lui doivent une fière chandelle.

Mais je ressens un grand malaise quand je vois que madame­­ Payette veut passer pour une victime parce qu’elle a perdu une pige au Devoir, comme si c’était un scandale éhonté.

COMMENT OSEZ-VOUS ?

Lise Payette lançait mercredi Le sens du devoir, un recueil de certaines chroniques qu’elle a publiées dans ce quotidien au cours des neuf dernières années. Et elle y raconte ce qu’elle appelle son «renvoi», supposément «cavalier», du Devoir­­.

On parle ici d’une chronique par semaine, payée 100 $, dans un journal au tirage confidentiel, avec lequel elle n’avait pas de contrat.

Est-ce que, en raison du rôle qu’elle a joué au Québec, madame­­ Payette devrait être à l’abri de ce qui guette tous les travailleurs autonomes: un jour, on perd une pige, parce qu’un nouveau patron n’aime pas notre style?

Il y a quelque chose dans son attitude qui ressemble à de l’arrogance. C’est comme si madame Payette disait: «Comment­­ ont-ils osé me faire ça, à moi, après tout ce que j’ai fait pour le Québec?».

Du fait de ses services rendus à la société québécoise, madame­­ Payette devrait-elle avoir un statut particulier?

RAPPELEZ-MOI LISE

Madame Payette a lancé récemment son propre site internet, rappelezmoilise.quebec. Pour un abonnement de 35 $ par année (plus taxes) on peut dorénavant y lire ses chroniques.

Pas sûr, par contre, que j’ai envie de m’abonner, après les chroniques complètement déconnectées qu’elle a écrites au sujet de son ami Claude Jutra, à la suite des allégations sur sa pédophilie.

Surtout qu’en entrevue au lancement de son livre, Lise Payette en a rajouté une couche.

Savez-vous ce qu’elle a déclaré au Huffington Post?

«Si c’est vrai ce que l’on dit sur lui, j’ai besoin de preuves, je ne suis pas capable de croire qu’il serait tombé là-dedans». Mais de quelles preuves madame Payette peut-elle parler? De photos compromettantes, de tests d’ADN? On nage en plein délire.

Et voici ce qu’elle a déclaré à propos des victimes: «Il y en a eu un, on n’a que son prénom, il n’a pas insisté pour être connu. Et un autre quelques jours après... Ça ne m’impressionne pas assez pour que je dise oui, ok. Je n’y crois pas encore­­».

Que madame Payette se refuse à croire que son ami ait pu abuser d’un enfant, c’est une chose.

Mais qu’elle lève le nez sur le témoignage courageux et troublant de «Jean» dans La Presse, sous prétexte qu’il n’a pas souhaité être identifié, c’est une insulte à toutes les victimes­­ qui préfèrent garder l’anonymat.

Qu’elle rejette du revers de la main le témoignage du scénariste­­ Bernard Dansereau, qui a lui aussi témoigné des attouchements de Claude Jutra, en disant que ça ne l’«impressionne­­ pas», c’est une gifle au visage des victimes de pédophilie.

LA SOUVERAINE

Madame Payette a déclaré au Huffington Post: «Il m’arrive de me réveiller, le matin, et de me dire que j’ai besoin de parler­­ à mon peuple».

«Son peuple»? Un peu plus et elle disait: «mes sujets».