Les bons d’achat différés et la loi

Depuis quelque temps, Walmart ne donne plus de bons différés. J’ai eu connaissance de plusieurs personnes qui se sont heurtées à un refus de bon différé au service à la clientèle. Et aucun produit équivalent n’était disponible.

Ce que dit la loi

Le commerçant n’a précisé aucune quantité? Et l’article annoncé est en rupture de stock lorsque vous allez au magasin pendant la période du solde? Vous pouvez exiger du commerçant qu’il vous offre un autre article de même nature et d’un prix coûtant égal ou supérieur.*

Lorsque ce sont des choses précises comme des fruits en réclame et qu’il n’y en a plus... Le commerçant ne remet pas de bons différés. Si on veut des cerises et qu’il nous offre des fraises, ce n’est pas équivalent, mais si on accepte on ne peut pas se plaindre...

Également, si quelqu’un arrive avec un coupon pour un produit d’une marque spécifique et que ce n’est plus disponible, on ne peut pas avoir le rabais. Donc on s’est déplacé pour rien... Mais ceci n’est malheureusement pas couvert par la loi.

La réponse de L’OPC

Elle est claire: si le produit n’a pas d’équivalent, si vous refusez pour des raisons logiques ou s’il n’y a pas de nouvelle livraison avant la fin du solde, on DOIT vous remettre un bon différé. Mais Walmart a une autre réponse.

La réponse de Walmart

«Nous avons cessé de proposer des bons d’achat différés au printemps dernier. Nous comprenons que cela représente une déception pour certains clients qui avaient l’habitude de les utiliser. Le processus de distribution et de validation des bons d’achat différés est lourd et fastidieux. Puisqu’ils n’étaient utilisés que par une minorité de nos clients, nous préférons désormais nous assurer que nous avons les quantités suffisantes d’un produit en rabais en stock afin de répondre à la demande de tous nos clients. Dans les rares occasions où nous sommes incapables de fournir à la demande d’un produit annoncé, un produit équivalent est offert en substitution aux clients. Comme la satisfaction de nos clients est une priorité, si le produit proposé ne correspond pas à leurs besoins, nous discutons avec eux afin de trouver une solution adéquate», a indiqué le détaillant.

Quoi faire

Je ne veux pas lancer une guerre, mais plutôt aider les gens à en obtenir pour leur argent. Je comprends que l’optique de Walmart est de baisser ses dépenses, mais j’avoue que ça me fatigue un peu. Les gens se déplacent pour obtenir quelque chose d’annoncé, mais ils repartent les mains vides...

Cela vous arrive? Vous devez faire une plainte à l’OPC. Vous avez toutes les informations sur sa page web. http://www.opc.gouv.qc.ca/contact/consommateur/.

Plus les gens feront de plaintes, plus le dossier sera priorisé. Donc, prenez le temps de le faire pour vous et pour les autres. Cela fera bouger les choses. Combien de gens feront la démarche? Cela reste à voir...

* Source: site web de L’OPC

Les aubaines de cette semaine