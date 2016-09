Les Canadiens ont aussi appris

Exactement 44 ans après le premier match de la Série du siècle au Forum de Montréal, une grande soirée mondaine a eu lieu hier soir à la Place des Arts avec plusieurs héros de 1972.

Parmi eux, le sympathique Peter Mahovlich, ancienne gloire du Canadien, s’est rappelé de vieux souvenirs reliés à cette fameuse partie disputée à Montréal entre l’équipe ­canadienne et la Russie.

«C’était vraiment extraordinaire... jusqu’à mi-chemin en première période», a-t-il blagué.

Ce soir-là, les Russes avaient effectivement surpris le Canada par le pointage de 7 à 3. Deux buts de Valeri Kharlamov en deuxième période avaient fait particulièrement mal aux locaux.

Avec du recul, Mahovlich fait partie de ceux qui croient que cette Série du siècle a complètement changé l’image du hockey, un impact inimaginable avant le début de cette ­confrontation.

«Les Russes étaient beaucoup plus en forme que nous, absolument», se souvient ­Mahovlich.

Ce n’est que par la suite que les hockeyeurs canadiens ont commencé à se préparer plus rigoureusement, à prendre soin de leur condition physique et à tenir des camps d’entraînement avant les saisons.

«Après la Série du siècle, on a mis en place des nouvelles techniques d’entraînement et ç’a été l’arrivée des gymnases autour des clubs de hockey», a mentionné à son tour Serge Savard, qui avait étrangement été laissé de côté pour le premier match contre la Russie.

Les Russes étaient venus pour apprendre, mais les joueurs canadiens en ont finalement tiré, eux aussi, des leçons. L’ensemble de la Ligue nationale de hockey en a finalement bénéficié.

but en désavantage numérique

À propos des principaux souvenirs de ­Savard reliés à la Série du siècle, il y a évidemment le célèbre but gagnant de Paul ­Henderson lors du huitième et ultime match, mais il se souvient aussi d’un autre but qui aura été également extrêmement important.

«Peter (Mahovlich) a toujours été beaucoup sous-estimé, a mentionné Savard. Son but en désavantage numérique dans le deuxième match de la série (à Toronto), ç’a été un des tournants. S’il avait fallu qu’on perde cette partie-là, ç’aurait été très ­difficile de ­revenir.»

Mahovlich avait ainsi porté le pointage à 3 à 1 pour le Canada en troisième période, contrant l’étonnante attaque massive des Russes, qui avait justement frappé dans la ­minute précédente.

«D’un point de vue individuel, ç’a été le fait saillant de ma carrière d’inscrire ce but», a lui-même estimé Mahovlich.

Le Canada avait finalement signé une victoire de 4 à 1 lors de cette deuxième rencontre, relançant les hostilités jusqu’au fameux but de Henderson lors du huitième match à ­Moscou.

À propos du filet historique, Mahovlich venait d’effectuer un changement au banc, au profit du célèbre héros, quand il est survenu.

«Je n’ai jamais vu ce but en direct, a-t-il assuré. J’étais fatigué quand je suis rentré au banc et si j’avais été sur la glace, ce ne serait probablement pas arrivé. Tout arrive pour une raison dans la vie.»

N’empêche que si c’est Mahovlich qui avait marqué ce soir-là, au Palais des sports ­Loujniki, il serait sans doute moins sous-estimé aujourd’hui.

►En plus de Peter Mahovlich et Serge Savard, Yvan Cournoyer, Ken Dryden, Phil Esposito et Bobby Clarke comptaient parmi les invités à la Place des Arts hier soir, tout comme l’entraîneur Harry Sinden. Les héros de la Série du ­siècle se déplaceront à Winnipeg, Vancouver et Toronto au cours de la prochaine semaine dans le cadre de cette tournée spéciale.