Les scandales collent à Hillary Clinton

Les médias parlent tellement des profondes défaillances de Donald Trump qu’ils se croient obligés de compenser en qualifiant presque systématiquement de scandale chaque irrégularité, grande ou petite, associée à Hillary Clinton. Le jugement final reviendra aux électeurs.

S’il est un traitement de faveur dont Hillary Clinton a rarement bénéficié dans les médias au cours du quart de siècle qu’elle a passé à l’avant-scène de la vie politique américaine, c’est bien la présomption d’innocence. En effet, dès qu’il est question de l’ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d’État, l’odeur de scandale finit toujours par se faire sentir. Parfois, il y a des motifs légitimes d’inquiétude devant les agissements de Mme Clinton mais, souvent, ces présumés scandales ne sont que des spéculations qui, à force d’être répétées, finissent par acquérir le statut de vérités irréfutables.

Des inquiétudes légitimes

Commençons par les vrais problèmes. Trois grandes sources d’inquiétude sur le plan de l’éthique sont de véritables boulets pour la candidate démocrate. D’abord, il y a les fameux courriels. Mme Clinton a admis elle-même que l’utilisation d’une adresse personnelle et d’un serveur privé était une mauvaise idée et elle a exprimé des regrets. Même si elle affirme que d’autres secrétaires d’État avant elle avaient leurs courriels personnels et qu’on ne lui a jamais formellement interdit de faire de même, les enquêtes exhaustives successives du département d’État et du FBI ont montré qu’elle a outrepassé les règles administratives et pris des risques qu’elle aurait pu et qu’elle aurait dû éviter. Par contre, le rapport du FBI est formel: ses actions ne justifient pas de recours en justice. On ne dispose pas de preuves suffisantes pour entamer des poursuites légales.

Bref, dans l’affaire des courriels, il n’existe aucune preuve que Mme Clinton a agi illégalement. Le seul jugement qu’on peut rendre sur ses actions en est un politique. Les médias ont déjà porté ce jugement en la déclarant coupable, à divers degré et de diverses offenses, selon les orientations politiques de chacun. Le jugement qui fait l’unanimité des médias est la présomption omniprésente que Mme Clinton a quelque-chose à cacher en plus des messages de nature strictement privée qu’elle est en droit de garder pour elle. Il se trouve quand même des journalistes qui dire que la consultation des milliers de courriels rendus publics les a plutôt incités à retenir une image très positive de l’extraordinaire quantité de travail qu’elle a accompli lors de son passage à la tête de la diplomatie américaine.

Du côté du public, toutefois, cette affaire des courriels s’est avérée être un boulet plus lourd qu’on ne l’avait anticipé pour la candidate, même si elle n’a pas suffi à entraîner sa chute. D’un sondage à l’autre, environ la moitié des Américains y voient un grave problème ou croient que l’ex-secrétaire d’État est effectivement coupable d’avoir enfreint la loi, alors que pas plus d’un tiers de l’opinion y voyait un grave problème à l’automne 2015. À ce stade-ci, toutefois, il est assez peu probable que de nouvelles révélations de la même nature que celles qu’on connait déjà amèneront bien des électeurs à changer d’opinion.

L’argent, encore l’argent

À ceci s’ajoutent deux sources de controverses qui touchent à l’argent. Pendant la campagne des primaires démocrates, Bernie Sanders avait fait beaucoup de vagues avec ses accusations à peine voilées de corruption à l’endroit de Mme Clinton, qui a accepté des sommes considérables pour des discours privés devant des auditoires liés au milieu de la finance. Par contre, la réplique de Mme Clinton, qui souligne qu’elle a très souvent appuyé des mesures fortement opposées par Wall Street et que le milieu de la finance a tendance à appuyer ses adversaires républicains, n’est pas sans fondement. Rien d’illégal, mais l’optique n’est pas bonne, surtout avec Trump qui projette l’image du candidat incorruptible et qui prétend représenter les intérêts du monde ordinaire (même si ses politiques fiscales démontrent le contraire).

À ceci s’ajoutent les nombreuses allégations de trafic d’influence liées aux « méga-donations » faites par des grandes entreprises ou des étrangers fortunés à la fondation de la famille Clinton et/ou aux sommes versées à son mari en tant que conférencier invité pendant qu’Hillary Clinton était secrétaire d’État. Dans ce cas, on a relevé de nombreux cas de dons à la fondation ou de paiements à Bill Clinton par des individus, des entreprises ou des pays qui auraient par conséquent bénéficié d’un accès privilégié à la secrétaire d’État. Évidemment, même si les anecdotes ne manquent pas pour soulever les soupçons, les liens de cause à effet sont extrêmement difficiles à démontrer. Ça n’empêche pas les critiques de Clinton de conclure sans l’ombre d’un doute à sa culpabilité.

C’est le cas des auteurs du livre « Clinton Cash » et du film du même titre, qui pointent un doigt accusateur vers un grand nombre de cas de potentiels conflits d’intérêts ou de trafic d’influence. Les liens partisans ou idéologiques de ces auteurs sont assez transparents. L’un est un ancien proche collaborateur de George W. Bush et l’autre, Steve Bannon, est le chef des opérations de la campagne de Donald Trump et ancien éditeur du site d’extrême-droite Beitbart. Ni l’in ni l’autre ne se gêne pour accuser Mme Clinton d’actes carrément criminels. Si tel était le cas, cependant, il est permis de croire que la justice américaine aurait déjà pris l’initiative d’entamer des actions en justice. Or, alors que les Clinton sont sous la loupe d’une attention constante des médias et d’une opposition hostile qui a ses entrées dans le système judiciaire, pas une seule de ces allégations n’a donné lieu à quelque accusation formelle que ce soit. Pour ce qui est de leurs finances personnelles, les Clinton jouent depuis plusieurs années à livre ouvert, en dévoilant publiquement tous leurs rapports d’impôts (contrairement à Donald Trump, qui refuse de se plier à cette norme implicite pour les candidats présidentiels depuis plus de 40 ans). Bien sûr, plusieurs de ceux qui ont déjà jugé et condamné Hillary Clinton croient qu’il existe un vaste complot qui la protège, croyance que la campagne de Trump entretient sans retenue.

Blancs comme neige?

Les Clinton sont-ils blancs comme neige? Il est permis d’entretenir de sains doutes à ce sujet, comme pour tous les politiciens à notre époque. Par contre, de là à sauter aux conclusions en prétendant qu’ils sont corrompus jusqu’à la moelle et devraient être jetés en prison (ou pire), il y a un grand pas, que n’hésitent pas à franchir leurs adversaires politiques. Les médias ne sont pas non plus très tendres à l’égard d’Hillary Clinton—peut-être par souci d’équilibre puisqu’ils ont tant de choses négatives à rapporter sur son adversaire—et presque toutes les allégations qui la concernent pendant cette campagne sont traitées d’entrées de jeu comme des scandales.

Dans certains cas, toutefois, l’examen attentif des faits ne permet pas de corroborer cette perception et amène même parfois les observateurs à souligner les qualités du travail de la candidate démocrate. Par exemple, le dernier mini-scandale en date rapportait qu’un collaborateur de la Fondation Clinton, Douglas Band, avait profité de ses entrées au secrétariat d’État il y a quelques années pour demander un visa diplomatique spécial pour accompagner Bill Clinton lors d’un voyage en Corée du Nord (voir ici). Ce qu’on a pas dit, c’est que la demande lui avait été refusée. On oublie aussi de mentionner que ce voyage de Bill Clinton avait permis de libérer deux Américaines injustement détenue par le régime nord-coréen. Quant à la Fondation Clinton, même si les problèmes éthiques soulevés par les dons qu'elle a reçus pendant que Mme Clinton était secrétaire d'État ou ceux qui pourraient exister pendant son éventuelle présidence sont réels, on ne peut pas nier que la Fondation a réalisé de grandes choses et a eu un impact positif sur des millions de personnes à travers le monde.

Un jugement politique

Et pourtant, Hillary Clinton conserve une avance solide dans les sondages. Ultimement, le jugement sur les multiples affaires qui entourent le couple Clinton sera fondamentalement politique et il reviendra à l’électorat américain le 8 novembre. Si on se fie aux sondages, il est clair que l’électorat entretient des doutes légitimes à l’endroit d’Hillary Clinton. Il est toutefois aussi clair qu’on lui reconnaît l’expérience et la compétence nécessaires pour exercer les fonctions de présidente et il est loin d’être certain que ces doutes suffiront pour justifier le risque de confier les clés de la Maison Blanche à Donald Trump.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM