L’impact positif d’Équipe Amérique

Le calendrier des matchs du tournoi de la Coupe du monde ne prévoit pas des affrontements préliminaires entre le Canada et Équipe Amérique ainsi que les États-Unis contre Équipe Amérique.

Pourquoi?

Les organisateurs se frottent les mains. Quelle idée géniale que celle de créer deux nouvelles formations pour améliorer la compétition. Une équipe composée de jeunes loups, un regroupement des meilleurs effectifs de 23 ans et moins en provenance du Canada et des États-Unis.

«On voulait donner la chance à tous nos meilleurs joueurs de participer au tournoi», avaient claironné Gary Bettman et Donald Fehr.

Cool.

Et, Équipe Europe? La Slovaquie, comme l’avait prédit, il y a quelques années, Peter Stastny en critiquant sévèrement les décideurs de son pays, accuse un long retard dans le développement des jeunes joueurs, de sorte qu’elle n’est plus aussi compétitive. La Suisse, la Norvège, la Slovénie, l’Allemagne, le Danemark, la France et l’Italie sont tous des pays qui accordent une place importante au hockey, mais qui sont loin d’avoir la notoriété des grands de l’Europe.

On a donc décidé de créer une équipe Europe pour permettre à Marian Hossa, Anze Kopitar, Zdeno Chara, Leon Draisaitl et Marian Gaborik, entre autres, de pouvoir compétitionner et former une équipe intéressante, peut-être pas du même calibre que les formations de premier niveau, mais tout de même.

Pour limiter les dommages

Une fois le concept accepté, je présume qu’un des dirigeants du tournoi a compris: «Eh, il faudra faire attention. Cette jeune équipe pourrait faire des dommages importants. Ils sont jeunes, ils sont fringants. Ils ne manqueront pas de motivation et qu’auront-ils à perdre?»

Rien. Rien du tout.

Par conséquent, non seulement crée-t-on une équipe compétitive tout en «affaiblissant» le Canada et les États-Unis, on joue également avec le feu.

Il n’y avait qu’une solution. Inscrire Équipe Amérique dans la division impliquant les formations de la Russie, de la Suède et de la Finlande. Et Équipe Europe jouera dans la division du Canada, des États-Unis et de la République tchèque.

Par conséquent, pour que le Canada ou les États-Unis affrontent Équipe Amérique, il faudra que les jeunes loups du tournoi se faufilent jusqu’à la finale. Avec un tel concept, on peut d’ores et déjà croire que le Canada et les États-Unis s’affronteront en demi-finale malgré le fait qu’indirectement, Équipe Amérique exercera un impact important sur l’équipe des États-Unis. Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Brandon Saad et Auston Matthews auraient sûrement délogé des patineurs tels Brandon Dubinsky, Kyle Palmieri, Justin Abdelkader et Jack Johnson.

McDavid aurait eu sa place

Du côté du Canada, Connor McDavid aurait eu une place assurée, écartant possiblement le vétéran Joe Thornton ou le jeune vétéran Matt Duchene. Sean Monahan, Morgan Rieilly, Nathan McKinnon auraient fait la vie dure à quelques joueurs sélectionnés par Mike Babcock.

Cela démontre que la compétition sera féroce. Et Équipe Amérique ne manquera pas de causer des soucis aux formations de la Russie, la Suède et la Finlande.

Au cours des prochains jours, on analysera les forces et les faiblesses des huit formations inscrites au tournoi de la Coupe du monde. Une compétition qui s’ébranlera avec le calendrier des matchs préparatoires, le jeudi 8 septembre.