Long weekend: plusieurs endroits à éviter dans la région de Montréal

Le congé du long weekend de la fête du Travail donnera envie à plusieurs de sortir de la ville pour changer d’air et se reposer, mais, attention aux très nombreux chantiers routiers de la région de Montréal qui, eux, ne prendront pas de pauses.

Dans un communiqué de presse à propos des principales entraves sur le réseau routier du secteur de la métropole de vendredi soir à mardi matin, le ministère des Transports énumère pas moins de 22 fermetures partielles ou complètes de ponts, routes, sorties et bretelles d’autoroute.

Ainsi, par exemple, concernant le secteur sud du centre-ville, le ministère a annoncé que le tunnel Viger de l’autoroute 720 serait fermé durant toute la nuit de samedi jusqu’à 7 h le matin en direction est entre la sortie numéro 6 (rue Berri) et la rue Panet. Plus tard durant le long weekend, le tunnel Viger ainsi que le tunnel Ville-Marie seront fermés complètement entre la sortie numéro 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et la rue Panet, en direction est, de lundi 23 h 30 à mardi 5 h. En direction ouest, l’autoroute sera fermée complètement aussi entre son début (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier, de lundi 23 h 59 à mardi 5 h.

Pour sa part, la sortie numéro 2 (avenue Pierre-Dupuy, rue Carrie-Derick) de l’autoroute Bonaventure (A-10) en direction ouest (vers le centre-ville) devait être fermée vendredi à 23 h 30 jusqu’à mardi 5 h.

Sur le pont Jacques-Cartier, en direction de la Rive-Sud, une voie sur deux devait être fermée de vendredi 23 h 30 à samedi 9 h et doit l’être de lundi 21 h à mardi 5 h.

Une voie sur deux, aussi, sera fermée sur le pont Mercier entre Montréal et Kahnawake vers la Rive-Sud jusqu’à samedi midi. La fermeture était prévue pour vendredi 22 h.

Dans l’ouest de l’île, sur l’autoroute 40, le pont de l’Île-aux-Tourtes n’aura que deux voies ouvertes par direction de 6 h à 23 h samedi. Sur l’autoroute du Souvenir (A-20), une voie sur deux devait être fermée dans les deux directions dans la nuit de samedi et celle de mardi, entre le pont Galipeault et le boulevard Saint-Charles.

Plus à l’est, sur la 40, plusieurs entraves sont prévues, notamment à la sortie numéro 78 (boul. Langelier). Aussi, en direction ouest, l’autoroute sera fermée complètement entre la sortie numéro 82 (boul. Roi-René) et l'entrée du boul. Langelier, toute la nuit de samedi jusqu’à 7 h le matin, puis entre 23 h, toujours samedi, jusqu’à dimanche matin 8h, puis de lundi 23 h à mardi 5 h.

Dans le même secteur, des bretelles de l’échangeur Anjou seront touchées par des fermetures durant tout le weekend.

Dans le nord de l’île, l’autoroute des Laurentides en direction sud sera fermée sur deux voies (sur quatre) à la hauteur du boulevard Henri-Bourassa de lundi 23 h à mardi 3 h.

Dans les banlieues, à Terrebonne et Mascouche, des fermetures sont prévues dans l'échangeur des autoroutes 25 et 640, dans le cadre des travaux de réfection des parapets des ponts d'étagement de l'autoroute 25, au-dessus de l'autoroute 640.

La circulation sur l’autoroute des Laurentides sera aussi affectée en direction nord à la hauteur de Laval, Boisbriand et Sainte-Adèle.