L'ouragan Hermine touche la Floride

MIAMI - L'ouragan Hermine a touché terre vendredi au petit matin dans le nord-ouest de la Floride, ses vents violents et ses fortes précipitations provoquant des dizaines de milliers de coupures de courant et des inondations «potentiellement meurtrières».

L'ouragan, le premier à toucher la Floride depuis 11 ans, est arrivé vendredi à 1 h 30 près de Saint Marks, au sud de la capitale de la Floride, Tallahassee, avec des vents de 130 km/h, a précisé le centre américain de surveillance des ouragans (NHC).

«Il existe un danger d'inondations potentiellement meurtrières dans les 12 à 24 heures prochaines le long des côtes du Golfe du Mexique», selon le NHC.

La dépression se déplace vers le nord, nord-est à 20 km/h.

Quelque 70 000 personnes étaient privées de courant à Tallahassee plongée sous un déluge de pluies violentes.

Les habitants des littoraux du Golfe du Mexique ont été sommés d'évacués leurs maisons.

La veille, le gouverneur de la Floride, Rick Scott, avait averti que l'ouragan se renforçait, mettant l'accent sur la montée du niveau des eaux qui pourrait atteindre 3,65 mètres par endroits, une menace «potentiellement mortelle».

«Vous pouvez reconstruire une maison, une propriété. Mais pas une vie», avait-il lancé.

Des centaines d'écoles et d'administrations ont été fermées vendredi, journée attendue comme la plus intense pour cet ouragan.

L'état d'urgence a été décrété dans au moins une cinquantaine de comtés de l'État, ce qui permet de mobiliser davantage de moyens.

Le porte-parole du Pentagone Jeff Davis avait précisé jeudi qu'une centaine de membres de la Garde nationale de Floride avaient déjà été mobilisés et que 6000 avaient été placés en état d'alerte.

Quelque 34 000 membres de la Garde nationale d'autres États peuvent également être dépêchés en Floride en cas de nécessité, a-t-il ajouté, précisant que du matériel (notamment des camions) était disponible le cas échéant pour l'agence fédérale chargée des opérations de secours (Fema).

Le centre d'information sur les ouragans a également mis en garde les autorités et habitants de la côte Atlantique jusqu'au nord-est des États-Unis, les invitant à surveiller l'évolution de cette formation.

Hermine est le quatrième ouragan de la saison 2016 dans l'Atlantique.

La Floride n'a pas été frappée par un ouragan depuis 2005, lorsque Wilma était passé de catégorie 2 à la plus haute catégorie 5 en seulement quelques heures, faisant des dizaines de morts depuis les Bahamas jusqu'au Mexique et causant des millions de dollars de dégâts. La même année, l'ouragan Katrina avait dévasté une partie de la Louisiane et du Golfe du Mexique, coûtant la vie à 1800 personnes.

Des tornades pourraient aussi se former dans le nord de la Floride et le sud-est de la Géorgie. Plusieurs alertes ont été lancées par les autorités jeudi après-midi sur la côte Caraïbes et la côte est de la Floride.