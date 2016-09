Les concerts de Maroon 5 au Québec remis en février 2017

Une bonne et une mauvaise nouvelle attendaient les fans de Maroon 5 vendredi matin. La bonne? Le chanteur Adam Levine et sa femme recevront la visite de la cigogne dans les prochains jours. Malheureusement, ça signifie que le groupe doit reporter quelques uns de ses concerts du mois de septembre, dont les deux prévus à Québec et Montréal.

Par voie de communiqué, Levine a lui-même expliqué la situation aux fans.

«Même quand tu crois avoir tout planifié parfaitement, parfois, la vie prend le dessus. Bientôt, Behati et moi célébrerons la naissance de notre premier enfant et, comme vous comprendrez sûrement tous, je me dois d’être là. Malheureusement, cela signifie que certains des prochains spectacles de Maroon 5 doivent être reportés. Je sais que ça peut être un inconvénient pour nos fans, et je m’en excuse. J’ai hâte de voir tout le monde ce printemps.»

Le printemps? Pas tout à fait. Maroon 5 sera plutôt chez nous en plein hiver. Le concert prévu au Centre Bell le 23 septembre a été déplacé au 24 février. Quant à celui du Centre Vidéotron, qui devait avoir lieu le 24 septembre, il sera repris le 27 février.

Malheureusement pour les Québécois et les fans des cinq autres villes touchées par ces reports, la jeune sensation Suédoise pop Tove Lo n'assurera plus la première partie en février. Seul R.City suivra la tournée.

Les billets déjà achetés seront honorés aux nouvelles dates annoncées.