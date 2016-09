Michael Douglas appuie la Fondation médicale des Laurentides et des PDH

Michael Douglas, acteur réputé et lauréat de deux Oscars, l’un à titre de producteur et l’autre en tant qu’acteur, demeure dans la région de Tremblant pendant la saison estivale. Dernièrement, il a participé à un événement-bénéfice au profit de la Fondation médicale des Laurentides et des PDH ainsi que pour le CHU de Québec, organisé par Pierre Plouffe, du Centre Nautique Pierre Plouffe.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les Lions du Lac Saint-Louis sont avant-gardistes Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Un rêve réalisé pour Raymond Guay au GP3R Photo courtoisie