Où est la «vraie» Lise Payette?

Plus l’histoire se prolonge, plus elle est d’une infinie tristesse. Inconcevable, même, dans les faits.

Et pourtant, elle est bien devant nous.

À l’occasion de la publication d’un recueil de ses chroniques – recueil qui, avant tout, semble servir de prétexte à un règlement de comptes musclé avec le nouveau directeur du Devoir, Brian Myles -, Lise Payette détonne et déçoit terriblement.



Au point même à se demander si l’ex-animatrice vedette, ex-ministre péquiste et auteure de nombreux téléromans à succès, prend réellement la pleine mesure du gâchis. Un gâchis qui, considérant la gravité du sujet, dépasse de loin sa propre personne.

Rappelons qu’au printemps dernier, Brian Myles mettait fin à la chronique hebdomadaire de Mme Payette.

À l’époque, la conclusion dans le milieu médiatique était plus ou moins que la défense qu’avait pris sa chroniqueuse du défunt cinéaste Claude Jutra – et ce, malgré les révélations sur sa pédophilie -, était la goutte qui, au Devoir, avait fait déborder le vase.

Or, en réaction aux attaques de Mme Payette qui, cette semaine, disait au contraire ne rien savoir des vrais motifs derrière la décision de M. Myles, Le Devoir émettait un communiqué dans lequel, pour la première fois, la direction expliquait ses motifs réels.

Pour le lire, c’est ici.

***

Une dénégation entêtée

Bien au-delà de ce qui s’est passé entre Mme Payette et M. Myles - pour qui elle semble d'ailleurs n’avoir que du mépris -, ce qui frappe nettement plus fort est la manière dont, dans un série d’entrevues, Lise Payette va même jusqu'à nier aux victimes de Claude Jutra jusqu’à leur propre crédibilité. Et par conséquent, leurs propres souffrances.

Cette semaine, en entrevues et à plusieurs reprises, l’ex-ministre balayait en effet du revers de la main le témoignage poignant et immensément courageux de la première victime – nommée Jean pour protéger son identité. Un témoignage pourtant obtenu suite à un travail journalistique rigoureux.

Puis, encore plus durement, elle condamnait, d’un trait, la véracité même du deuxième témoignage, livré à visière levée par Bernard Dansereau, réalisateur, fils du grand cinéaste Fernand Dansereau et filleul de Claude Jutra .



Ce faisant, Mme Payette se déshonore elle-même d’une manière qui laisse sans voix.

Voici ce qu’elle en a dit en entrevue avec La Presse :



«(...) j'ai entendu parler d'un Jean, une personne qui n'a pas de nom de famille et qui ne se manifeste pas... Je n'y croyais pas! J'ai écrit une chronique ce jour-là parce que je ne croyais pas à cette histoire.

Une autre personne s'est manifestée par la suite, mais ça ne m'a pas convaincue. J'ai voulu écrire une chronique dans laquelle je disais: «Voici l'ami que j'ai connu. Je garde cette amitié, vous ne me ferez pas perdre ça.»

J e ne suis toujours pas convaincue que les personnes qui ont dit: «Moi, ça m'est arrivé»... que ce soit vrai.

(Question posée à Mme Payette) : Même le scénariste Bernard Dansereau qui a témoigné dans les pages de La Presse?

(Réponse de Mme Payette) : C'était un enfant. Est-ce qu'il a imaginé des choses? Je ne sais pas .

Faire le procès de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans, j'ai trouvé ça odieux. Pour moi, c'est insupportable. Il n'est pas là pour se défendre et il n'y a personne pour prendre sa défense.»

On en reste, très franchement, estomaqué.

Ce qui est véritablement «odieux» crève pourtant les yeux. Ce qui est odieux, c’est la pédophilie elle-même.

Discréditer le témoignage de victimes en doutant ouvertement de sa véracité, question de mieux les ignorer, est révoltant. Le droit de Mme Payette de le penser et de le dire est bien entendu entier. Tout comme l’est, par contre, celui de rejeter ses dénégations aussi incompréhensibles, qu’irrespectueuses et rétrogrades.

***

Sortir du déni

Sur les premières dénégations de Mme Payette, voici d’ailleurs ce que j’en écrivais dans une chronique intitulée «Sortir du déni» :

«On croyait pourtant qu’autant d’histoires de prêtres agresseurs ou même l’«affaire» Guy Cloutier auraient servi de leçon. Que nonobstant les amitiés, le milieu social, économique ou familial, la pédophilie serait mesurée pour ce qu’elle est: un crime.

L’«affaire» Jutra confirme plutôt qu’il nous reste du chemin à faire sur un sujet qui, me semble-t-il, ne devrait pas faire objet de «débat». Tout comme on se surprend à devoir redire à ceux qui pointent «les» artistes du doigt qu’aucun «milieu» n’a l’apanage du silence complice en matière d’abus d’enfants.

Heureusement, une forte réaction outrée a suivi le premier témoignage-choc de «Jean». Il est cependant tout aussi vrai que d’autres voix ont préféré balayer le tout sous le tapis.

Sur la promesse de débaptiser la Soirée des Jutra et quelques rues, d’autres encore ont crié à l’exécution sommaire, au lynchage public ou aux chiens enragés. Et ce, même après le deuxième témoignage tout aussi non équivoque. Celui-là venant du filleul de Jutra.

C’était une «autre époque», clam-t-on aussi. Y compris pour la «séduction» intéres¬sée d’ados de «14 ou 15 ans».

Un étonnant fatras

À travers cet étonnant fatras de vierges offensées, les excuses du comédien Marc Béland à la suite de sa défense émotive de Jutra l’ont honoré. Une chronique de Lise Payette était toutefois d’un tout autre ordre.

Taisant le témoignage de «Jean», elle y préférait un long exposé sur l’homosexualité tourmentée de Claude Jutra. Comme si, d’une certaine manière, ceci expliquait cela.

Mme Payette confondait-elle homosexualité et pédophilie? Si oui, elle nourrissait les pires faussetés sur les homosexuels. Si non, pourquoi taire le mot «pédophile»? La pédophilie, on le sait pourtant, est une déviance criminelle qui n’est tributaire d’aucune orientation sexuelle.

Mme Payette est bien entendu libre de sa parole. Tout comme d’autres le sont de lui signifier leur désaccord. Ce qui, à moins d’une troisième «réplique» moins ambiguë que ses deux premières, n’efface en rien le message troublant que laissera flotter sa chronique.

Une bombe à fragmentation

Ce message à plusieurs tiroirs est avant tout celui du déni. C’est aussi celui d’une insensibilité initiale envers les victimes aussi navrante qu’incompréhensible. Et enfin, de cet amalgame, voulu ou non, entre homosexualité et pédophilie.

La pédophilie est une bombe à fragmentation dont les dommages collatéraux sont incalculables et intemporels. Même après la mort de l’agresseur. Le déni auquel certains se sont livrés en fait partie.

Pour la société québécoise, c’est aussi le moment d’ajouter aux appels à la dénonciation en posant une question essentielle: comment mieux armer les parents et les enfants contre les prédateurs sexuels? Contre le «pédophile d’à côté».

Jocelyne Robert, auteure et sexologue renommée, propose avec raison de combattre aussi le «pédophile-ami» par la prévention. Son livre – Te laisse pas faire. Les abus sexuels expliqués aux enfants – est un outil de premier ordre.

Un bel antidote au déni des uns et aux amitiés trahies des autres.»

***

Nier, nier, il en restera toujours quelque chose...

Le choc de voir Mme Payette s’entêter dans un tel déni – y ajoutant même un discrédit à peine voilé sur les victimes -, est une chose.

Ce qui trouble encore plus est la manière dont l’ex-ministre pointe les victimes du doigt comme de possibles fabulateurs. L’art d’ajouter à leurs blessures déjà profondes.

C’est aussi à demander où est la «vraie» Lise Payette ?

Serait-ce celle qui ose même nier à Bernard Dansereau la véracité de son propre témoignage ?

Ou serait-ce celle qui, en février dernier, devant la levée de boucliers suivant sa défense de Claude Jutra et une confusion désolante entre homosexualité et pédophilie, se sentait obligée de s’en excuser ?

Rappelons les circonstances de ses «excuses», tel que rapportées ici :

«Affirmant avoir vécu «une semaine particulièrement difficile», Lise Payette s'est excusée pour sa chronique publiée le 19 février dans Le Devoir, dans laquelle plusieurs lecteurs ont estimé qu'elle confondait homosexualité et pédophilie.

«Si j'ai blessé des lecteurs ou lectrices en l'écrivant, j'en suis vraiment désolée», a écrit Lise Payette dans le même quotidien. Elle a ajouté: «jamais je n'ai fait d'amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie, car je sais parfaitement bien que ce sont deux choses très différentes».

Puis, elle nuance: «j'avoue aussi que j'aimerai toujours le Claude Jutra que j'ai connu quand nous étions jeunes. Celui dont on parle depuis une semaine, je ne le connais pas».

L'ancienne ministre et animatrice de renom s'était portée à la défense de son ami Claude Jutra, dont la mémoire est entachée par des allégations de pédophilie à la suite de la parution d'une biographie signée Yves Lever.

Peinée et cherchant des réponses, elle dit qu'elle voulait, dans son papier précédent, «qu'on se donne le temps de réfléchir collectivement avant d'agir» au sujet de Claude Jutra.

Mme Payette soutient qu'au moment de livrer sa chronique, plusieurs éléments, qui ont émergé de cette tempête médiatique, n'étaient pas connus.

«J'ai de la peine encore aujourd'hui pour la mémoire de Claude Jutra et j'ai une infinie compassion pour ses victimes, que je ne connaissais pas le mercredi avant la tempête», a avancé la chroniqueuse, en disant qu'elle n'«apprécie pas la vindicte populaire».

«La pédophilie me répugne au plus haut point, car c'est un crime contre des êtres sans défense, et j'ai une immense compassion pour les victimes, garçons ou filles», écrit-elle.»

***



«Compassion»?

Comment réconcilier, d’un côté, cette «infinie compassion» qu’elle disait ressentir en février dernier pour les victimes de Jutra et de l’autre, sa sortie de cette semaine où elle se demande, à haute voix, si Bernard Dansereau, lorsqu’il était «enfant» n’aurait pas tout simplement «imaginé des choses»?

Or, malheureusement, malgré les derniers mois qui auraient pu l’amener à une réflexion plus éclairée, force est de constater que la «vraie» Lise Payette est celle qui choisit, à nouveau, le déni.

C'est son droit le plus strict, mais il n'en reste pas moins qu'en laissant flotter des doutes sur la véracité du témoignage des victimes, alors qu’elle disait en février avoir une «infinie compassion» pour elles, Mme Payette semble banaliser ce qu’elles ont subi.

Pour une communicatrice aussi chevronnée qui, dans le passé, a tant fait pour le Québec, le message envoyé est dévastateur. Dévastateur et irresponsable.

Heureusement, la société, elle, n’épouse plus une telle banalisation.