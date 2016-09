Ouragan Hermine: Hydro-Québec envoie 200 travailleurs sur la côte Est

Hydro-Québec envoie du renfort sur la côte Est américaine en prévision de l’ouragan Hermine. Plus de 200 travailleurs seront déployées au cours des prochains jours.

À la demande de l’entreprise d’électricité PSEG, Hydro-Québec a décidé d’envoyer des troupes composées notamment de monteurs de ligne dans les régions de Long Island et du New Jersey.

«Cent équipes (100 camions) partiront samedi matin (50 équipes vers Long Island et 50 équipes au New Jersey) et arriveront sur place vers 21h pour être prêtes au travail dimanche matin», a indiqué au Journal le porte-parole d’Hydro-Québec, Serge Abergel.

Hermine, qui a touché tôt vendredi matin les côtes de la Floride avec la force d’un ouragan 1, se dirige vers la côte est américaine. L’ouragan pourrait atteindre les États de la côte Est dimanche matin.

Hydro-Québec dit avoir évalué sa capacité à envoyer des équipes «en fonction de l’impact sur les travaux à effectuer sur le territoire québécois».

Selon Hydro-Québec, c’est PSEG qui a demandé de l’aide et qui assumera la totalité des coûts reliés au déploiement des travailleurs de la société d’État.