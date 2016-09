Paul Desmarais III renonce à administrer le fabricant de Bauer

«À la lumière de l’annonce déjà faite du report de l’assemblée annuelle des actionnaires et de la révision et de l’évaluation de ses alternatives stratégiques par un comité spécial, il a été décidé de mettre fin à l’entente de nomination au conseil d’un actionnaire conclue avec Sagard Capital», a indiqué PSG après la fermeture des marchés.

Il devait remplacer Dan Friedberg, qui, pour des raisons inexpliquées, a quitté à la fois la tête de Sagard Capital et le conseil de PSG en juin et juillet.

À la mi-août, après la révélation, notamment, d’enquêtes de la Securities and Exchange Commission (SEC) et des autorités boursières canadiennes sur PSG, il a été annoncé que Paul Desmarais III reportait à une date indéterminée son entrée au conseil de l’entreprise.

«Les tentacules de Power envers Bauer et CCM donnent à l’entreprise un accès potentiellement conflictuel et dangereux à l’information confidentielle et non publique de ces deux concurrents», écrivait Roustan dans le document.