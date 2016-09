Plusieurs substances interdites dans des savons antibactériens

Plusieurs substances utilisées dans des savons antibactériens et des produits cosmétiques ont été interdites par l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (FDA), car elles pourraient présenter un risque pour la santé sans être efficaces contre les microbes.

Cette décision annoncée vendredi concerne dix-neuf ingrédients, dont les plus utilisés sont le triclocarban et le triclosan, soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens.

Mais cette interdiction n’affecte pas les désinfectants pour les mains ni d’autres produits antibactériens utilisés dans les hôpitaux et centres médicaux.

Les fabricants disposent d’un an pour retirer les substances incriminées de leurs produits ou retirer ces derniers du marché, a précisé la FDA dans un communiqué.

«Les consommateurs pourraient penser que ces savons antibactériens sont efficaces pour empêcher la propagation des microbes, mais nous ne disposons d’aucune indication scientifique montrant qu’ils sont meilleurs que le savon ordinaire ou que l’eau», a souligné Janet Woodcock, directrice du centre d’évaluation et de recherche de la FDA.

Selon Theresa Michele, responsable de la division des produits non médicamenteux au sein de l’organisme, «une vaste majorité» des plus de 2 000produits antibactériens actuellement sur le marché contient au moins l’une des substances désormais interdites.

Les fabricants n’ont pas fourni à la FDA des données convaincantes prouvant l’innocuité et l’efficacité de ces antibactériens, a-t-elle indiqué lors d’une conférence de presse téléphonique.

Dans des conclusions préliminaires, la FDA avait suggéré en 2013 qu’une exposition sur une longue durée à certaines substances contenues dans des produits antibactériens pouvait présenter des risques pour la santé, comme provoquer une résistance microbienne et affecter le système hormonal.

Les industriels avaient alors été priés de fournir davantage de données prouvant l’innocuité et l’efficacité de leurs produits antibactériens pour pouvoir continuer à les vendre.

«La FDA dispose déjà de données montrant l’innocuité et l’efficacité des savons antibactériens et les fabricants continuent à lui fournir davantage d’informations scientifiques et de recherche pour combler les lacunes identifiées par l’agence», a écrit vendredi l’American Cleaning Institute (ACI), qui représente cette industrie, dans un communiqué.

«Les consommateurs peuvent continuer à utiliser ces savons antibactériens avec confiance comme ils l’ont fait depuis des décennies», a ajouté le groupement professionnel.

De son côté, l’association de défense des consommateurs Environmental Working Group a salué l’interdiction.

«Cette décision est une grande victoire pour la santé humaine et l’environnement», a déclaré son président Ken Cook, dans un communiqué.

Selon la FDA, plusieurs groupes industriels comme Johnson & Johnson et Procter and Gamble ont déjà pris des mesures pour progressivement abandonner certaines de ces substances.