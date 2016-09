Rentrée universitaire: une plateforme pour simplifier la vie étudiante

En cette rentrée universitaire, six diplômés estimant avoir perdu beaucoup de temps et d’argent dans l’achat de leurs manuels lancent une plateforme d’achat et de revente de livres usagés pour faciliter la tâche à leurs successeurs.

«Quelques mois après avoir fini l’école, j’ai vu tous ces livres que je n’ai jamais vendus, toutes ces centaines de pièces que j’ai perdues, je voulais changer ça, pointe Matthew Bruna, développeur du projet, diplômé en finance. Les éditions ne cessent de changer, les prix sont excessifs, il y a beaucoup de compagnies maintenant qui achètent les livres, des genres d’alternatives aux coop, mais l’affaire c’est que parfois ils achètent les livres à des prix bas et les revendent plus chers que le marché.»

Selon l’Agence de consommation en matière financière du Canada, pour de nombreux programmes universitaires de premier cycle, «un montant allant de 800 $ à 1 000 $ par an est raisonnable pour planifier le coût des livres et autres fournitures». Matthew Bruna et son équipe espèrent réduire de moitié au minimum ces dépenses grâce à leur plateforme, intitulée StudEtree.

Sur la plateforme en ligne, qui s’adresse principalement à la communauté étudiante montréalaise, l’étudiant en quête de livres usagés sélectionne son identité et indique son sigle de cours. «On sait de quels livres tu as besoin. On montre alors les offres des étudiants qui ont ces livres-là et qui fixent eux-mêmes leurs prix, pointe le diplômé. La session suivante, si tu veux le revendre tu n’as rien à faire : on trouve des acheteurs pour toi automatiquement et on te notifie : “'On a trouvé cette personne qui prend ton cours maintenant et qui serait prêt à acheter ton livre... Veux-tu lui vendre ?”'»

Une fois la transaction convenue, les étudiants, connectés par universités, se donnent rendez-vous au sein même de leur établissement. «L’argent n’est pas débité tant que l’acheteur n’a pas le livre en main», pointe Matthew Bruna. Pour chaque transaction, StudEtree prend une commission fixe de 7.5 % de la part de l’acheteur et du vendeur.

Aussi du clavardage

L’équipe souhaite également faciliter les échanges entre les étudiants à travers une section de clavardage qui sera ajoutée d’ici la fin septembre. «Que ce soit pour la recherche de livres ou pour connaître d’autres membres de son cours, on a réalisé avec notre étude de marché que Facebook prenait le dessus, indique la chef marketing, Soukaina Elghani. C’est-à-dire que les étudiants recherchent leurs livres sur Facebook à travers des groupes de revente mais ce n’est pas le fun de chercher là-dessus, et c’est long.»

Avec cette nouvelle application web, l’équipe derrière StudEtree, qui a déjà réalisé des tests auprès de la communauté étudiante avec un prototype et ajusté le tir en fonction des commentaires, espère attirer plus de 15 000 adhésions.