Sa vie gâchée par «l’angle de la mort»

Le vélo peint blanc qui sera accroché à l’angle de la rue d’Iberville et du boulevard Rosemont appartenait à Justine et lui a été offert par son beau-père.

«Au début, le vélo, c’était bof, a écrit M. Pelletier dans un texte lu aux funérailles de la jeune femme. Il y avait la côte Berri. Il y avait la sueur. La pluie. [...] Après quelques semaines, on a senti la piqûre chez toi. T’as découvert le plaisir, la liberté qu’apporte le vélo en ville. [...] Et c’est un peu à cause de ce vélo et de cette liberté que tu es morte.»