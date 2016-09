Saison terminée ou retraite?

«J’aurais tellement souhaité revenir plus tôt, a dit Earnhardt dans le communiqué de l’équipe. Vous dire que je suis déçu n’arrive pas à décrire ce que je ressens. Mais je suis convaincu que c’était la meilleure décision à prendre.»

Pour la série NASCAR, une discipline en perte de popularité, il s’agit d’une perte inestimable. En ces temps difficiles où le public boude de plus en plus ses événements autant aux guichets qu’à la télé, ce départ, temporaire souhaitons-le, est une très mauvaise nouvelle.

La Coupe Sprint se voit ainsi privée de sa tête d’affiche, son pilote le plus populaire, descendant direct de la légende que fut son père, le regretté Dale.

Si les propos du principal intéressé se veulent rassurants, on peut se demander s’il n’a pas plutôt effectué ses derniers tours de piste il y a deux mois.

«Je vais suivre à la lettre les recommandations des médecins et je demeure concentré sur ma guérison pour le bien de ma santé et de ma... carrière, a renchéri le pilote de 41 ans. J’ai réalisé des progrès au cours des dernières semaines et mon objectif est de courir à Daytona en février prochain.»