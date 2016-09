Saveurs de la martinique

Dégeler la veille, dans votre frigo, les calamars, s’ils ne sont pas frais. Les rincer et les laisser égoutter. Séparer les corps des têtes, vérifier qu’il ne reste pas de plumet (petit cartilage transparent) à l’intérieur des corps et ôter le bec dur des têtes. Réserver les corps pour les farcir et les têtes pour les poêler.

Peler et hacher finement les échalotes. Faire fondre la moitié du beurre dans une casserole. Faire colorer les échalotes quelques minutes­­. Ajouter le riz et remuer. Laisser cuire jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajouter le vin blanc, bien mélanger, puis incorporer le lait de coco et bien mélanger de nouveau. Lorsque le lait de coco commence à réduire, ajouter, louche après louche, le bouillon de légumes. Laisser cuire environ douze minutes à feu doux. Le risotto doit être cuit à moitié, la cuisson se finit au four. Saler et poivrer en fin de cuisson. Cinq minutes avant la fin de la cuisson du risotto, peler et couper les bananes en rondelles et les incorporer au risotto ainsi que les copeaux de noix de coco. Laisser refroidir le risotto et farcir les calamars en fermant la base avec un cure-dent.

Dans une casserole, faire bouillir l’eau. Émincer finement l’oignon vert, le persil et le piment. Mettre le tout dans un bol. Presser l’ail, ajouter le jus de citron vert, l’huile et le sel. Incorporer l’eau chaude. Mélanger et réserver au frigo.

Mettre les calamars dans un plat et cuire au four 20-25 min à 350 °F. Mettre une poêle à chauffer avec un peu d’huile d’olive et faire revenir les têtes des calamars. Saler et poivrer, puis déglacer avec le miel et réserver au chaud. Ensuite, sortir les calamars du four et faire colorer légèrement à la poêle avec un filet d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Suggestion de présentation

♦ Déposer les calamars farcis­­ au centre d’une planche à découper en bois, en prenant soin d’ôter tous les cure-dents. Disposer les têtes grillées autour des calamars, puis verser la sauce­­ chien autour des calamars. Parsemer de copeaux de noix de coco et de piment et décorer votre plat avec les micropousses et les fleurs.