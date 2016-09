Shipp est soulagé

Harry Shipp a retrouvé ses coéquipiers après avoir raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure à l’aine.

«C’était frustrant de devoir me reposer pendant deux ou trois semaines, je suis habitué à travailler tous les jours», a admis le milieu de terrain qui a mis l’intensité au maximum vendredi matin.

Il faut dire que Shipp commençait à trouver le temps long.

«Je me sens bien, mais je n’ai pas fait grand-chose à part de la rééducation dans les dernières semaines. La forme va revenir.»

Blessure aggravée

Il faut dire que Shipp a subi deux blessures dans la région de l’aine.

«Une petite déchirure à l’aine. Je suis revenu et je me suis blessé au côté gauche, alors ç’a été un désastre pendant quelques semaines», a expliqué le joueur de 24 ans.

C’était la première fois qu’il souffrait d’une telle blessure et il a raconté que cela peut rapidement devenir douloureux.

«C’est le genre de chose que tu ne remarques pas vraiment, mais quand tu exploses ou que tu accélères, c’est très douloureux.»

Pas de problème

Par ailleurs, même si les choses vont particulièrement bien en défense centrale depuis que Hassoun Camara a rejoint Laurent Ciman, ce dernier a tenu à remettre les pendules à l’heure.

«Il faut que les choses soient bien claires pour tout le monde, je me suis bien entendu avec Wandou et Victor, mais l’équipe n’allait pas bien, ça roulait moins bien et on voyait plus les lacunes.»

Cela dit, il reconnaît que le partenariat avec Camara est efficace.

«Avec Hassoun, ça se passe bien et on va essayer que ça dure le plus longtemps possible.»