Trump tente de séduire l’électorat afro-américain

Washington | La démarche est périlleuse: en difficulté dans les sondages à moins de 70 jours de l’élection présidentielle, Donald Trump lance samedi à Detroit, dans le Michigan, une offensive de charme envers la communauté noire américaine, massivement acquise à Hillary Clinton.

Conscient de la nécessité d’élargir sa base électorale pour espérer succéder à Barack Obama en 2017, le candidat républicain à la Maison-Blanche multiplie, depuis quelques semaines, les appels à une communauté qu’il avait rarement évoquée jusqu’ici, mais qui représente environ 12 % de l’électorat aux États-Unis.

Son argument? Les démocrates parlent en votre nom depuis des décennies, mais regardez les statistiques: le chômage et la pauvreté vous frappent plus que les autres, vous vivez dans des quartiers gangrenés par la violence, vos enfants n’ont pas accès à une éducation de qualité... «Qu’avez-vous à perdre?»

«Ils ne s’intéressent pas à vous. Ils vous aiment juste une fois tous les quatre ans, prennent votre vote et puis “Bye, bye!”» lançait-il fin août lors d’un meeting dans l’Ohio, devant – ironie de l’histoire – une foule comme toujours presque exclusivement blanche.

Immigration

À l’appui de son argumentaire, il invoque, entre autres, l’attitude des démocrates face à l’immigration, affirmant sans détour que sa rivale démocrate préférerait «donner un emploi à un réfugié plutôt qu’à des jeunes noirs au chômage».

L’électorat noir est traditionnellement très favorable aux démocrates. En 2012, 93 % d’entre eux ont voté pour Barack Obama, selon les sondages de sortie des urnes. Hillary Clinton a elle-même démontré son immense popularité auprès de cette communauté lors des primaires, recueillant jusqu’à 90 % des voix des électeurs noirs face au sénateur Bernie Sanders.

Le programme du milliardaire populiste à Detroit reste entouré d’un certain flou. Il devrait, à l’issue de l’enregistrement d’un entretien télévisé, assister à une célébration et s’exprimer brièvement devant une congrégation baptisée avant d’aller à la rencontre des habitants d’un quartier noir.

Questions préparées

Dilemme récurrent de sa campagne: l’homme d’affaires septuagénaire improvisera-t-il, au risque de dérapages, ou s’en tiendra-t-il avec discipline à un script soigneusement préparé?

Le New York Times a publié jeudi soir des extraits d’un document de travail de 8 pages où l’on peut lire les questions qui doivent être posées par le pasteur Wayne T. Jackson, et les réponses préparées par les conseillers du milliardaire.

On y découvre un Trump à la tonalité très «présidentielle», promettant d’aborder son rôle à la Maison-Blanche avec «la plus grande sagesse» et d’être au service de tous les Américains, quelle que soit «leur race ou leur origine ethnique».

Interrogé sur ce document, le pasteur a expliqué qu’il avait effectivement transmis ses questions à l’avance, mais assuré qu’elles pourraient évoluer.