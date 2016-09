Une première en cinq ans

NEW YORK | Aucun Canadien qui atteint la deuxième semaine du US Open, c’est une première depuis 2011, soit avant la percée parmi l’élite des Milos Raonic, Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil.

«Ce ne fut pas une très belle semaine, en effet», regrette Louis Borfiga, le vice-président au développement de l’élite chez Tennis Canada.

Après l’élimination en simple des trois principales têtes d’affiche au pays, les ennuis des représentants canadiens se sont poursuivis en double. Faisant équipe, Pospisil et le vétéran Daniel Nestor ont vu leur tournoi s’arrêter après quatre petits jeux, jeudi. Touché à la jambe, Nestor a été incapable de terminer la rencontre.

Quant à la spécialiste du double, Gabriela Dabrowski, elle a perdu dès son premier match à côté de l’Espagnole Maria José Martina Sanchez. En soirée vendredi, l’Ontarienne était à nouveau en action, cette fois en double mixte avec l’Indien Rohan Bopanna. Le résultat n’était pas connu au moment d’écrire ces lignes.

Surprenant

Bien sûr, il n’y a pas d’explication globale pour ces insuccès. Une adversaire en grande forme dans le cas de Bouchard, une confiance pas tout à fait retrouvée chez Pospisil et, surtout, beaucoup de malchance pour Raonic.

Réputé pour être un grand perfectionniste, un joueur dont le professionnalisme a été maintes fois vanté, le Canadien n’avait jamais été victime de crampes aussi intenses que lors de son match de deuxième tour face à l’Américain Ryan Harrison. Le cinquième favori fait tout pour éviter ce genre de situation, comptant même le nombre de verres d’eau qu’il boit avant un match.

Borfiga a d’ailleurs été surpris de voir le produit du Centre national d’entraînement en douleur pendant cet affrontement.

«Mais ça arrive parfois quand il fait très chaud», souligne-t-il. Et effectivement, il a fait très chaud et humide à New York en début de semaine.

Dans le cas de Bouchard, Borfiga ne cherche pas de raisons extrasportives pour expliquer son revers dès la ronde initiale, face à la jeune Tchèque Katerina Simiakova. «Son adversaire a simplement fait un très bon match. Il ne faut pas chercher trop loin, je crois», a-t-il dit.

Bonne nouvelle

Borfiga voit toutefois un peu de lumière dans ces défaites prématurées: la belle prestation de Pospisil, qui joue enfin du bon tennis dans cette année de misère.

Certes, le 123e joueur mondial a perdu au deuxième tour, mais l’homme de tennis a vu du bon dans sa prestation face au Sud-Africain Kevin Anderson, 23e tête de série.

Surtout, il voit d’un bon œil que l’athlète de 26 ans soit conseillé par l’ancien professionnel québécois Frédéric Niemeyer pour le reste de la saison.

«Quand Vasek m’a demandé si je pouvais libérer Frédéric [de son poste chez Tennis Canada] pour le reste de la saison, j’ai tout de suite dit oui. Je sais que les deux s’entendent très bien et j’y vois du positif.»

Avant ce US Open, il faut remonter à ­Roland-Garros 2015 pour ne voir aucun Canadien en deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. Milos Raonic était alors blessé. Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil s’étaient tous deux ­inclinés au premier tour.