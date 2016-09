Une recrue expérimentée

Tradition oblige, ce sont les deux finalistes du plus récent ­Super Bowl qui s’affronteront en lever de rideau. Ainsi, les ­Panthers de la Caroline et les champions en titre, les Broncos de Denver, croiseront le fer jeudi soir prochain à 20 h 30, au Colorado. Quant aux autres affrontements de la première semaine d’activités qui risquent de retenir l’attention, notons le duel entre deux grands rivaux de division, les Giants de New York et les Cowboys de Dallas, de même que celui entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Cardinals de ­l’Arizona, deux sérieux prétendants au Super Bowl.