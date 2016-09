Vieux Bleuet

Incroyable. Ça fait déjà 42 ans. Son franc-parler, sa fougue, son entrain avaient séduit les amateurs de hockey dès ses premiers jours avec le Canadien. Il mangeait les bandes, sautait de joie après un but et, lorsqu’il laissait tomber les gants, c’était une tempête d’énergie. Contre les salauds, Bruins et Flyers, il devenait guerrier et, plus tard, les Nordiques sont devenus des ennemis jurés. Il a toujours été bouillant, effervescent, enflammé. Aujourd’hui, Mario Tremblay a 60 ans. Après avoir commencé à l’imiter à la radio de CKMF en 1983, Tom Lapointe avait écrit dans La Presse qu’on ne devait plus inviter Michel Beaudry et Mario Tremblay au même party. Je ne connaissais que très peu le Bleuet que j’interviewais de temps en temps au hockey de TVA. Je suis allé le rencontrer après une séance d’entraînement. On est allé régler ça joyeusement à la taverne de la Place Alexis-Nihon et on est devenus les meilleurs amis du monde. Juin dernier, comme deux vieux bonshommes, on est allé pêcher de la bonne truite au lac Moreau dans Charlevoix et il m’a avoué que la plus grande émotion de sa vie, il l’a ressentie à Kandahar en visitant les soldats canadiens. Une nuit, il a vu rentrer au camp un jeune soldat qui avait été gravement estropié après avoir marché sur une mine. Mario a été marqué à vie.