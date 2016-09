20 années de Backstreet Boys

Septembre 1996. Cinq jeunes chanteurs américains déposent dans les bacs un premier opus qui allait changer l’industrie de la musique pop. Leur nom: les Backstreet Boys. Retour sur le phénomène international... né ici même, à Montréal.

Encore aujourd’hui, la seule mention de titres tels que Everybody (Backstreet’s Back), Quit Playing Games ­(With My Heart), As Long As You Love Me ou encore I Want It That Way ­suffisent à rappeler des souvenirs et faire fredonner des légions de fans.