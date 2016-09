À la plage Malo

Ces jeunes filles s’élancent vers l’eau avec un bel enthousiasme. Non loin de là, une glissade et un petit ponton amusent les nageurs. Ces installations sont l’idée d’Henri Malo. Pour 25 cents aller-retour, celui-ci les mène de son hangar à bateau, à Lachine, à une plage magnifique sur une petite île du lac Saint-Louis, près de Kahnawake. En plus des jeux d’eau, Malo installe près de la plage des tables à pique-nique, un grand terrain de jeu et des toilettes. Pas étonnant que l’on nomme l’endroit la plage Malo! Considérée comme l’une des plus belles de Montréal, cette plage attire de nombreuses familles de Lachine chaque fin de semaine l’été. Les mères gardent à l’œil leurs plus jeunes pour leur éviter de marcher dans l’herbe à puce. La baignade n’est pas sans danger. Le jeune Henry William Walker reçoit une médaille le récompensant de son courage lorsqu’il a sauvé Grace MacPhee de la noyade à la plage Malo à l’été 1941. La construction de la voie maritime en 1959 fit disparaître l’île où l’on trouvait la superbe plage Malo.

Sur le lac avec Henri Malo

Courtoisie de la Société d’histoire de Lachine, Le hangar de bateau Malo au quai de Lachine.

Situé à l’est du quai principal de Lachi­ne, le hangar à bateaux des Malo annonçait pour bien des Montréalais les plaisirs de l’été. Fuyant la canicule de la grande ville, nombreux étaient ceux qui s’entassaient dans le tramway menant à Lachine, jusqu’à ce modes­te édifice au bord du lac Saint-Louis. Arrivés à destination avec leur pique-nique et leur serviette de plage en main, les citadins faisaient la file pour prendre place à bord des bateaux à moteur d’Henri Malo. Ce dernier était un navigateur expérimenté. Responsable de la sécurité nautique, via le phare et les bouées, il avait sauvé des plaisanciers dont les moteurs d’embarcation avaient pris feu en 1929 et 1933. Mais son sauvetage le plus remarquable fut sans doute celui du pilote et des deux passagers d’un avion de la compagnie Fairchild qui avait plongé dans le lac le 6 octobre 1927. N’en doutons pas, les vacanciers qui partaient pour la plage étaient en sécuri­té avec Henri Malo.

Au camp d'été du Y.M.C.A

Courtoisie de BANQ Vieux-Montréal, Conrad Poirier, Children. North Branch Y.M.C.A. City Camp at Malo Beach, 12 aout 1942, P48,S1,P7544

Ces six adolescentes du quartier industriel Mile-End, dont Vera Parsons, Evelyn Fairbairn et Gloria Valentine, forment une pyramide plutôt joyeuse sur le terrain de jeu de la plage Malo. Cette excursion avait été organisée par le camp d’été de la succursale «North End» de la Young Men’s Christian Association de Montréal, établie depuis 1912 au 5550, avenue du Parc. Baignade, gymnastique et pique-nique étaient au programme le 12 août 1942. Les moniteurs A. Sjoberg et Sheila Dillon travaillaient pour le Y.M.C.A qui s’était donné pour mission de contribuer au développement sain des jeunes par le plein air. Cette asso­ciation fut une pionnière en proposant des camps de vacances dès 1894 et des cours de natation à partir de 1910. Les moniteurs profitaient de cette sortie dans la nature pour donner quelques notions de gymnastique et de nage aux jeunes filles. Au fil des ans, la plage Malo permettra à de nombreux jeunes de quartiers ouvriers de connaître autre chose que la brique et le bitume.