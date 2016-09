Aide sociale: serrer la vis?

Après un passage à l’Éducation qui ne marquera pas l’Histoire, le ministre François Blais revient à sa matière forte et prépare une réforme de l’aide sociale.

À gauche, la cause est entendue depuis longtemps: ce genre de mesure est inique parce que l’assisté social, voyez-vous, n’est jamais responsable de sa condition, mais une victime du système ou de son milieu.

Pendant qu’on déchire quelques merceries de chemises, on fait aussi dire au projet de loi des choses qu’il ne contient pas.

Dans sa version la plus délirante, ce discours ira jusqu’à parler de l’aide sociale comme d’un choix de vie légitime qu’il ne nous appartient pas de juger... même si vous et moi le finançons.

À droite, la cause est tout aussi entendue: on ne trouve à l’aide sociale qu’un ramassis de paresseux et de fraudeurs.