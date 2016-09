Choisissez votre réalité

Inutile de se le cacher, la violence et le terrorisme font malheureusement partie de notre réalité et nous concernent tous. L’auteur, moine bouddhiste vietnamien, grand défenseur de la paix, considéré comme un grand maître zen et auteur de plusieurs best-sellers, a tenu à transmettre des solutions afin de mettre un terme au terrorisme, souhaitant transcender la terreur par la quiétude. Principalement, ce sont les incompréhensions qui nous divisent et que l’on doit apprivoiser. Surtout, selon l’auteur, il faut éviter de céder à la colère et au désir de vengeance. Pour éradiquer le terrorisme, il faudrait mettre un terme à la haine et favoriser la paix. Un très grand défi, j’en conviens.