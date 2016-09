Conférence nationale - divison Ouest: bataille corsée dans l’ouest

La rivalité au sommet entre les Seahawks et 49ers a manifestement fait place à celle entre Seahawks et Cardinals. Les deux formations ont bataillé ferme, mais le lent début de saison des Seahawks a eu raison d’eux. L’équipe semblait toutefois sur un rythme d’enfer en fin de parcours, qui pourrait se poursuivre. L’âge aura-t-il raison des vétérans des Cards? Pendant ce temps, la NFL renaît à Los Angeles et la reconstruction des 49ers se poursuit.