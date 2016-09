Datsyuk: plus robuste et toujours magique

Avec tout l’argent que les magnats du pétrole mettent dans le projet, tous les énoncés voulant que la Russie soit la première puissance mondiale au hockey, tout le meldonium et toutes les expansions en Croatie et en Chine, peut-être que la seule signature de Pavel Datsyuk permet de dire que le projet valait le coup. D’une façon ou d’une autre, c’est certainement amusant, quel que soit le temps que ça durera.

Ce qui est en hors de tout doute, c’est que la ligue russe, avec la perte d’Alexander Radulov et la carrière d’Ilya Kovalchuk en chute libre, n’aurait pas pu recevoir un meilleur coup de main de la vedette de 38 ans. Mis sous contrat par le SKA Saint-Pétersbourg dans une nouvelle tentative de l’équipe favorite de Vladimir Poutine de s’acheter un championnat, Datsyuk s’offre une chance de montrer son formidable talent à son pays natal. Et il l’utilise bien!

La saison 2016-2017 a à peine commen­cé que Datsyuk a déjà marqué ses plus beaux buts, mettant en scène un retour en beauté, pour ne rien dire de sa capacité à relancer pleinement son coéquipier Kovalchuk. Ce dernier a en effet récemment obtenu six points dans une partie à Oufa.

De plus, Datsyuk semble avoir ajouté une facette à son jeu que les amateurs n’ont pas pu voir en Amérique du Nord. À la surprise de tous, le capitaine du SKA a été mis à l’amende pour avoir donné un six-pouces à un rival devant le filet. Peut-être que la KHL l’a changé ou que c’est en raison de son âge, mais il est évident que la légende des Wings est revenue sur sa terre natale pour jouer dur et s’offrir en spectacle. Qui sait, peut-être que Kovalchuk, qui écoule la dernière année de son contrat dans la KHL et qui n’a pas aussi bien joué depuis qu’il a quitté le New Jersey, y pensera à deux fois avant de retourner en Amérique. Qui voudrait mettre fin à un tel mariage?