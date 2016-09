De la solitude à l’amour

L’Espace Go donnera le coup d’envoi de sa saison avec Clara, une pièce à la fois troublante et poétique dans laquelle on raconte l’histoire d’une jeune fille qui n’a jamais vraiment connu sa mère.

La metteure en scène Luce Pelletier ­mijotait depuis déjà longtemps l’idée d’adapter au théâtre cette pièce inspirée du livre Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais, publiée par la romancière Anne Hébert, en 1995,

«Il s’agit d’une courte nouvelle d’Anne Hébert, qui est très peu connue du public», souligne Luce Pelletier, directrice artistique du Théâtre de l’Opsis. «C’est Pierre-Yves Lemieux qui me l’a fait découvrir», dit-elle, en précisant que c’est aussi lui qui a transposé l’œuvre pour la scène.

La romancière et dramaturge Anne ­Hébert, née en 1916 et décédée en 2000, aurait célébré cette année son 100e anniversaire de naissance. «On voulait faire coïncider la pièce avec cet anniversaire», dit la metteure en scène.

L’histoire est celle de Clara (Alice Moreault), orpheline de mère, celle-ci étant décédée peu de temps après la naissance de sa fille unique, laissant son mari (Étienne Pilon) veuf avec un enfant en bas âge. «Son père n’a jamais voulu ­refaire sa vie, il a continué à s’occuper de sa terre, vivant de l’agriculture», explique Luce Pelletier. «Il fait de son mieux, ayant très peu de ressources.»

À l’époque à laquelle se déroule la pièce, en 1926, les hommes ne s’occupaient pas ou très peu de leurs enfants. Ainsi, Clara sera, dans son enfance, laissée à elle-même, vivant dans la solitude avec son père, isolée et loin de tout. «Son père est un homme de peu de mots, comme le sont les hommes de cette époque», rappelle la metteure en scène. Âgée de 10 ans, Clara ne sait toujours pas lire ni écrire.

Instruction et amour

Puis viendra s’installer une institutrice dans son village. L’arrivée de cette Mademoiselle, interprétée par Émilie Bibeau, est l’occasion pour Clara de s’instruire enfin. «Pour Clara, c’est l’ouverture au monde», fait remarquer Luce Pelletier. Mais cette chance ne durera que quelques années.

«Mademoiselle va décéder à son tour», annonce la metteure en scène. Clara se retrouvera à nouveau seule avec son ­père. Mais peu avant ses 15 ans, sa vie connaîtra un nouveau virage. «C’est à la fin de la pièce qu’elle rencontrera le lieutenant anglais», révèle la directrice artistique. Le militaire a choisi de s’exiler au Québec. Et à partir de là, c’est une ­histoire d’amour qui prendra place et un nouveau chapitre qui s’ouvrira dans le destin de Clara.

On nous promet des moments drôles et touchants, le tout campé dans un univers poétique. La nature québécoise et ses ­intempéries y occuperont aussi une place sur scène.