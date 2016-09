Des champions en progression

«L’équipe a été formée plus tard dans la saison, alors il y a encore des choses à bâtir, à construire. On voit ça positivement parce qu’on peut encore s’améliorer comme équipe», a déclaré le défenseur des Penguins en entrevue avec l’auteur de ses lignes.

Letang fait allusion aux acquisitions de Carl Hagelin, de Trevor Daley et de Justin Schultz, acquis au cours de la saison, en plus de l’entrée en scène de quelques recrues avec, en tête de liste, le gardien Matt Murray.

Seuls Ben Lovejoy (New Jersey) et les réservistes Beau Bennett (New Jersey) et Jeff Zatkoff (Los Angeles) ne seront pas de retour.

«Avoir le même noyau et les mêmes trios, à l’exception de deux joueurs, ça va être plaisant. On va avoir une belle bataille devant le filet aussi, a déclaré l’arrière de 29 ans. Je pense que «Flower» (Marc-André Fleury) va revenir en force», a-t-il ajouté avec conviction.

Encore une fois, avec les Capitals, les Penguins, les Rangers et même les ­Islanders, la division Métropolitaine sera l’une des plus compétitives du circuit Bettman. Un mal pour un bien, ­selon le Québécois.

«C’est mieux comme ça. Quand tu es dans une division où quatre équipes ne font pas les séries, tu ne peux pas avoir de challenge et te préparer. Cette année, on a beaucoup joué Washington, New York et les ­Islanders, alors, lorsque les séries ont commencé, on était prêts.»