Des jeunes loups affamés

Il y a tout d’abord l’équipe de la Russie avec son attaque explosive, mais qui a plutôt été un pétard mouillé au cours des dernières années.

Il y a aussi l’équipe de la Suède, toujours aussi alerte et qui, dans le cadre du tournoi de la Coupe du monde, s’en remettra à sa superbe brigade ­défensive.

Il ne faut jamais négliger la Finlande, qui trouve toujours le moyen de jouer les trouble-fête et qui n’est jamais trop loin du peloton de tête.

Et il y a les nouveaux venus. Cette équipe a été créée pour donner encore plus de lustre à une compétition qui s’annonce enlevante et surtout très féroce. L’équipe Amérique réunira les meilleurs effectifs nord-américains de 23 ans et moins. On ne voulait surtout pas rater une occasion d’afficher dans la vitrine ce que représentera la Ligue nationale dans les prochaines années.

Les étoiles de demain

Ces quatre équipes formeront l’un des deux groupes. L’autre réunit les formations du Canada, des États-Unis, de la République tchèque et de ­l’Europe.

Si l’équipe Amérique soulève tant les commentaires, c’est en raison des effectifs qui composeront la formation. Des joueurs qui exercent déjà un impact majeur au sein de leur groupe et des patineurs qui s’apprêtent à franchir la prochaine étape de leur carrière, c’est-à-dire qui s’apprête à s’inscrire parmi le groupe des grandes vedettes de la Ligue.

De Connor McDavid à Aaron ­Ekblad. De Jack Eichel à Morgan Rielly. D’Auston Matthews à Brendon Saad. De Johnny Gaudreau à Seth Jones. De Nathan MacKinnon à Jacob Trouba. De Jonathan Drouin à Matt Murray.

Cette équipe sera une véritable boîte à surprise.

Il sera intéressant de surveiller McDavid face à la redoutable défense des Suédois. Comment se comportera Jonathan Drouin face à la puissante attaque des Russes? Quel beau duel en perspective entre Patrick Laine, de la Finlande, et Auston Matthews, premier choix des Maple Leafs et membre de la formation Amérique.

Groupe équilibré

La table est mise. C’est la réunion des meilleurs effectifs, pas uniquement de la Ligue nationale, mais on peut présumer qu’on verra de grands leaders de la KHL.

Équipe Amérique se retrouve dans un groupe beaucoup plus équilibré que celui du Canada et des États-Unis. Les Russes ont beaucoup de choses à se faire pardonner. Les Suédois ont un défi important puisque leur formation est déjà dépouillée de quelques bons éléments en attaque, notamment Henrik Zetterberg et Alex Steen.

Pour atteindre la ronde éliminatoire, Équipe Amérique devra battre ou la Russie ou la Suède. On n’accorde pas trop de chances à la Finlande. Pour McDavid et sa bande de jeunes loups, ils devront écarter de leur chemin Alex Ovechkin et les expéri­mentés Russes.

Ils devront éliminer de leur parcours les jumeaux Sedin et Erik Karlsson.

Et je crois qu’ils parviendront à se faufiler et à participer à la ronde ­éliminatoire.

Ont-ils des chances de jouer contre le Canada?

Oui. Mais en grande finale, ce sera tout un exploit. En réalité, ce serait trop beau.

RUSSIE

Vladislav Tretiak, le décideur de la Fédération russe de hockey, n’a pas hésité à apporter des changements sur le plan administratif. Les Russes ont raté tous les plus importants rendez-vous, particulièrement ceux des Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi. Il faut maintenant passer aux actes et relever le prestige du hockey russe. LES GARDIENS Ils sont trois, mais qui peut être identifié comme le gardien numéro un? Possiblement Sergeï Bobrovsky, excellent lors des Championnats du monde. Semyon Varlamov a perdu de son lustre et Andreï Vasilevskiy s’apprête à remplacer Ben Bishop à Tampa. LES DÉFENSEURS Pour vous donner une petite idée du manque de profondeur de la formation russe à la ligne bleue, lors de la première sélection, Tretiak et son groupe n’ont choisi que trois défenseurs, dont Andreï Markov. Alexeï Emelin sera de la compétition, une lourde commande considérant que le tempo sera rapide. LES ATTAQUANTS Photo AFP Ils sont tous talentueux. Ils sont rapides, mais jusqu’ici ils ont été incapables de justifier leur réputation. Alex Ovechkin est le joueur ciblé, mais il ne parvient jamais à exercer un impact pour mener les Russes à la victoire finale. Par ailleurs, on ne peut nier que cette formation sera bien nantie, même si Alexander Radulov et Ilya Kovalchuk ont été ignorés. PROJECTION On pourrait penser que les Russes n’auront aucune difficulté à se tailler une place en ronde éliminatoire. Mais leur passé les suit. Ils ne dominent plus le hockey international. Et ils auront en la Suède une rivale importante, surtout que cette équipe possédera l’une des meilleures brigades défensives du tournoi. Et il y a l’équipe Amérique qui pourrait mêler les cartes. SUÈDE Il faut toujours garder en perspective que cette équipe a perdu en finale du tournoi olympique et qu’elle était privée de plusieurs éléments importants, notamment Nicklas Backström, injustement suspendu pour le match de la médaille d’or. Sauf que Henrik Zetterberg, Alex Steen et Nicklas Kronwall ont déclaré forfait. Ça fait mal! LES GARDIENS Bon, quand on parle de gardiens en Suède, il n’y a qu’un nom qui meuble les conversations: Henrik Lundqvist. Et c’est encore plus évident en raison des ennuis éprouvés par le gardien des Rangers lors de la dernière saison de la Ligue nationale. Il a été remplacé à plusieurs occasions et c’est inquiétant. LES DÉFENSEURS Photo USA Today Sports À vous de choisir. Ils sont tous très talentueux et ils peuvent tous relancer l’attaque avec rapidité. Erik Karlsson est le leader, mais Oliver Ekman-Larsson, Victor Hedman, Hampus Lindholm, Anton Stralman, Mattias Elkholm sont tous des défenseurs de première qualité. À noter l’absence de Jon Klingberg, ignoré par les entraîneurs. LES ATTAQUANTS Ce n’est pas aussi reluisant qu’à la défense. Les conseillers de la formation: Peter Forsberg, Mats Sundin, Daniel Alfredsson pourraient peut-être donner un coup de pouce en supériorité numérique. Bon, cette attaque commande tout de même le respect, même si les jumeaux Sedin ont quelque peu ralenti. Filip Forsberg sera à surveiller de près et Gabriel Landeskog voudra faire oublier sa dernière saison au Colorado. PROJECTION Si Lundqvist joue à la hauteur de son talent, cette équipe atteindra la ronde éliminatoire. Mais le défi est de taille, surtout avec les Russes et les jeunes joueurs de 23 ans et moins. Les Suédois sont méthodiques et en compétition internationale, ils sont toujours prêts à livrer une chaude lutte. Ils jouent avec beaucoup de discipline et, rapidement, il se crée une belle chimie au sein de cette formation. FINLANDE Les Finlandais ne sont pas une équipe énigmatique, car on sait qu’ils vont jouer avec beaucoup de détermination, mais ont-ils les effectifs requis pour devancer les trois autres formations du groupe B? Voilà la question. On doute fort qu’ils puissent se faufiler jusqu’à la ronde éliminatoire. LES GARDIENS Pekka Rinne n’a pas connu sa meilleure saison à Nashville en 2015-2016. Tuukka Rask n’a pas connu sa meilleure saison à Boston en 2015-2016. Les Finlandais ne pourront rivaliser au même niveau que les autres équipes si Rinne ou Rask déçoivent. Par contre, n’oublions pas que la Finlande a connu beaucoup de succès sur la scène internationale cette année. LES DÉFENSEURS La faiblesse de l’équipe se situe assurément à la ligne bleue. Olli Maata, Rasmus Ristolainen et Sami Vatanen seront appuyés par les Jyrki Jokipakka, Sami ­Lepisto, Esa Lindell, Ville Pokka et ­Salavat Yulaev. Ce dernier joue dans la Ligue continentale russe. LES ATTAQUANTS Photo AFP Toute l’attention sera tournée vers Patrik Laine, choix de première ronde des Jets de Winnipeg, sélectionné après Austin Matthews. Il a récolté 13 points au Championnat du monde ce printemps et on croit que les entraîneurs l’utiliseront avec Alexander Barkov, le talentueux joueur de centre des Panthers de la Floride. PROJECTION Ils vont batailler. Ils vont faire suer leurs rivaux, mais la brigade défensive de l’équipe sera composée de plusieurs joueurs évoluant en Europe et c’est risqué, surtout pour encadrer Ollie Maatta, Sami Vatanen et Rasmus Ristolainen. Mikko Koivu est le capitaine de la formation, mais il n’a jamais été très flamboyant dans les compétitions internationales. Trois matchs et ce sera tout pour les Finlandais. AMÉRIQUE Quand une formation mise sur des joueurs comme Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Johnny Gaudreau, Jonathan Drouin et Jack Eichel, c’est évidemment qu’elle va susciter beaucoup d’intérêt et qu’elle va attirer les projecteurs. Jusqu’où les jeunes loups iront-ils contre des équipes composées de joueurs avec un passé impressionnant? LES GARDIENS Un nom revient: Matt Murray. Ce gardien qui a pris les rênes des Penguins de Pittsburgh lors des dernières séries éliminatoires. S’il n’est pas un feu de paille – et il y a tout lieu de croire qu’il a le talent nécessaire pour connaître une belle carrière dans la LNH –, alors l’équipe Amérique pourrait faire des ravages. Les Suédois et les Russes sont nerveux. LES DÉFENSEURS On les connaît bien. Seth Jones est passé de Nashville à Columbus. Colton Parayko a causé une forte surprise à St. Louis, Aaron Ekblad s’approche de l’élite du circuit, Jacob Trouba a de l’étoffe, Ryan Murray est talentueux, Mogan Rielly a été formidable avec les Leafs et Shayne Gostis-behere a été la révélation chez les Flyers. Peuvent-ils jouer avec autant d’assurance dans un tournoi aussi relevé? LES ATTAQUANTS Photo USA Today Sports Connor McDavid, Jack Eichel, Jonathan Drouin, Nathan MacKinnon, Johnny Gaudreau, tous des jeunes joueurs super doués, il y a de quoi inquiéter les autres formations du tournoi. À ce groupe, ajoutons Auston Matthews, des Leafs de Toronto. Et des joueurs de soutien comme Mark Scheifele, Dylan Larkin et vous comprenez pourquoi les jeunes loups sont fringants à l’approche de la compétition. PROJECTION Pour atteindre la ronde éliminatoire, l’équipe Amérique devra coiffer les Suédois ou les Russes, considérant que les Finlandais n’ont pas tout à fait l’étoffe pour rivaliser avec ces trois équipes. Un défi intéressant pour un groupe qui jouera sans trop de pression, un groupe qui sera comme larrons en foire. Un gros point d’interrogation: la défense et les gardiens pourront-ils contenir l’attaque des Russes et les défenseurs suédois?

Galchenyuk, le grand oublié

Il faut croire que les décideurs de l’équipe Amérique n’ont pas une très haute opinion d’Alex Galchenyuk, auteur de 30 buts la saison dernière. Ils lui ont préféré Ryan Nugent-Kopkins et, vendredi, ils ont remplacé Sean Monahan par Vincent Trochek.

Difficile à expliquer, si ce n’est que cette équipe est avant tout dirigée par un fort contingent des Oilers ­d’Edmonton.

Dans cette division réunissant Équipe Amérique, la Russie, la Suède et la Finlande, qui sont les grands ­oubliés?

Dans le camp russe, Slava Voynov avait été sélectionné au départ, mais parce qu’il a été reconnu coupable devant la cour pour des problèmes familiaux, les Russes ont dû le retirer de la formation. Alexander Radulov et Ilya Kovalchuk ont été ignorés, sans doute pour avoir causé bien des soucis aux dirigeants russes au fil des ans.

En ce qui a trait à la formation suédoise, John Klingberg, des Stars de Dallas, était pourtant un candidat intéressant. Est-ce que sa performance en séries éliminatoires a causé sa perte? Possible.