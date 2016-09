Des orphelins de L’Isle-Verte veulent obtenir justice

L’ISLE-VERTE | Les enfants d’un homme soupçonné à tort d’avoir allumé le feu à la résidence du Havre à L’Isle-Verte avec une cigarette réclament 150 000 $ au copropriétaire et au gardien de nuit.

En plus de devoir faire le deuil de leur père décédé dans l’incendie qui a coûté la vie à 32 personnes âgées en janvier 2014, Jean-André Michaud et Linda Michaud ont dû vivre avec le regard des gens qui ont condamné leur père avant même les conclusions de l’enquête.

Quelques heures après le feu, le gardien de nuit Bruno Bélanger, témoin important de l’événement, aurait affirmé aux médias que l’incendie avait pris naissance dans la chambre de Paul-Étienne Michaud, à cause de sa cigarette.

Version qu’il a toujours maintenue, malgré le rapport d’enquête de la police qui faisait état d’un début d’incendie à la cuisine.

Accusé

«Des fois, j’arrivais à des places et on me disait: “C’est ton père qui a mis le feu. Il a fait mourir 32 personnes.” On m’a jugé. Après l’incendie, ils (les autorités) ont mis un char de police pendant trois jours, 24 heures sur 24, devant ma maison pour ma protection», se souvient Jean-André Michaud.

Il s’est rendu malade et «au bord du gouffre», dira-t-il. Il a été hospitalisé d’urgence pendant 16 jours. «Il y a des bouts, j’ai pensé aller loin...» confie l’homme encore ébranlé aujourd’hui.

Si le coroner Cyrille Delâge n’a pas trouvé la cause de l’incendie, la police a conclu que le feu venait de la cuisine, un étage en dessous de la chambre de monsieur Michaud.

Jean-André Michaud affirme toutefois que les gens croient encore que son père a pu causer l’incendie.

«Pas une fois monsieur Roch Bernier, le propriétaire, ne m’a offert ses condoléances. Pas une fois il n’est venu s’excuser. Je ne l’ai jamais digéré. Il y a des journées, c’est fragile. Des pilules, j’en prends encore.»

Compensation financière

Monsieur Michaud et sa sœur Linda ont entamé des démarches en cour pour obtenir réparation. «Toute notre famille a été éclaboussée.»

Dans la requête en cour, on fait état d’atteinte à leur dignité, ainsi qu’à la mémoire de leur père.

Le fils et la fille réclament chacun 60 000 $ «pour compenser le préjudice qu’ils ont subi», peut-on lire, en plus de demander 15 000 $ en dommages punitifs de la part de Bélanger et de Bernier.

Le dossier est toujours en cours. Le copropriétaire Roch Bernier a refusé de commenter l’affaire.