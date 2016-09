Domination québécoise

«Mon mot d’ordre, c’est de gagner la course, a-t-il déclaré. Et c’est ce que j’entends faire. Croyez-moi, je ne regarderais pas derrière.»

Chez les autres Québécois, Jean-François Dumoulin et Patrick Dussault ont bouclé la séance de qualifications aux 10e et 11e rangs respectivement, alors que Jocelyn Fecteau et Martin Côté se sont classés 20e et 23e.