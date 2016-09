Duchesne freiné dans son élan

Le maillot de meneur a changé de mains à l’issue de la troisième étape du Tour cycliste de l’Alberta, samedi. Les Américains Evan Hoffman de l’équipe Rally et Robin Carpenter d’Holowesko-Citadel-Hincapie ont réussi à fausser compagnie au peloton qui venait tout juste de rattraper l’échappée du jour à une quinzaine de kilomètres de la ligne d’arrivée. Antoine Duchesne de l’équipe canadienne a terminé dans le groupe des poursuivants, en 13e place, avec un retard de 11 secondes.

Grâce à sa victoire Hoffman prend les commandes du classement général provisoire, deux secondes devant son compagnon d’échappée. Duchesne pointe désormais en 8e place à 25 secondes à la suite des 181 kilomètres disputés entre Rocky Mountain House et Drayton Valley.

«Ils étaient très forts. Je suis sorti derrière avec (Alexander) Cataford et je n’avais pas la force de rentrer sur eux. Les deux méritent leur première et deuxième places», a soutenu Duchesne à propos d’Hoffman et de Carpenter.

«Nous avons souvent eu le vent en trois-quarts face et c’était dur de faire la différence dans de telles conditions. Je me sens mieux de jour en jour, sauf que je me suis fait piéger dans le dernier tour (du circuit final.) Les gens devant moi ont explosé et j’avais les jambes pour suivre l’attaque», d’ajouter Duchesne qui n’a pas eu le temps de les contourner pour rejoindre les premiers poursuivants.

Mentionnons que les célébrations de l’équipe Rally ont toutefois été assombries par la chute du Québécois Pierrick Naud qui a été forcé à l’abandon.

Un contre-la-montre individuel de 12 kilomètres dans les rues d’Edmonton sera au programme dans la journée de dimanche.