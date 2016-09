Enseignement supérieur : début des consultations

MONTRÉAL – La ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a lancé les consultations pour la création du Conseil des collèges du Québec et du Conseil des universités du Québec. Les partenaires des réseaux collégial et universitaire sont invités à faire connaître leur point de vue, explique-t-on dans un communiqué.

«Les réseaux collégial et universitaire offrent une belle diversité de programmes et une formation de très bonne qualité. Le Québec doit continuer à tout mettre en œuvre pour que ses collèges et ses universités demeurent parmi les meilleurs établissements au monde. Nous devons développer les meilleures pratiques pour garder nos établissements novateurs», a-t-elle déclaré.

Les consultations devraient permettre de rassembler les différentes idées des milieux collégial et universitaire.

Les partenaires concernés ont jusqu'au 3 octobre pour soumettre un mémoire via le site du ministère de l’Éducation. Ils pourront ensuite présenter le fruit de leur réflexion lors des consultations, qui se tiendront du 6 au 14 octobre.

«Notre gouvernement s'engage résolument dans un processus visant à doter le Québec de lieux appropriés pour mener les débats de société sur les universités et les collèges québécois et mettre sur pied des mécanismes indépendants d'assurance qualité », a conclu la ministre.

Depuis 25 ans, les cégeps québécois n’ont pas connu de changement majeur. Une révision du Règlement des études collégiales est toujours sur la table, inspirée par les conclusions du rapport Demers, déposé il y a près de deux ans, qui recommandait davantage de souplesse pour adapter la formation aux besoins du marché du travail.

Mais la ministre avait déjà assuré qu’elle était ouverte à d’autres modifications qui viendraient du réseau collégial.