Étudiant américain kidnappé il y a 12 ans pour devenir le professeur d’anglais de Kim Jong-un?

Près de 12 ans après sa disparition, la famille de l'étudiant américain David Sneddon retrouve espoir.

Selon Yahoo News Japan, le jeune homme aurait été récemment aperçu en Corée du Nord. Il serait marié, père de deux enfants et professeur d’anglais pour le régime de Kim Jong-un. La nouvelle a été reprise par une multitude de médias à travers le monde au cours des derniers jours.

David Sneddon, qui a travaillé en Corée du Sud, parlait couramment le coréen, ce qui, selon les tenants de la thèse de l’enlèvement, en faisait une cible de choix pour le régime nord-coréen.

Il est disparu en Chine en 2004 alors qu’il était âgé de 24 ans et n’a plus donné signe de vie à ses proches. Ces derniers se battent depuis pour trouver des indices afin de retrouver sa trace, convaincus qu’il n’est pas mort.

Selon les autorités chinoises, David Sneddon est probablement mort lors d’une randonnée dans les gorges du Saut du tigre, mais son corps n’a jamais été retrouvé.

Suite à l’article de Yahoo News Japan, questionné par des médias américains, le Département d’État a déclaré qu’il n’y avait pas de preuve pouvant confirmer que le jeune homme a été kidnappé en Chine en 2004 et conduit à Pyongyang pour servir de professeur d’anglais au leader actuel Kim Jong-un.

«L’ambassade à Pékin [...] a été en contact régulièrement avec les autorités locales depuis que David Sneddon a été porté disparu. [...] Nous continuons de surveiller cette affaire de près et nous continuons de l’aborder avec les autorités chinoises», a dit le porte-parole du Département d’État américain, John Kirby, cité par la chaîne CNN.

Sur le site internet qu’ils ont créé pour le retour de leur fils, les parents de David, Roy et Kathleen Sneddon, ont écrit que leur «but est de s’assurer que le gouvernement américain fait tout ce qui est possible pour enquêter sur son probable enlèvement et organiser son retour en sécurité aux États-Unis».

Les Sneddon ont déjà réussi à convaincre des membres du Sénat à les aider à revoir leur enfant. Ils tentent actuellement d’en convaincre davantage en vue d’un vote prévu cet automne sur une résolution prévoyant l’ajout de ressources dans ce dossier.

♦ Voir le site web de David Sneddon