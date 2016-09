Il faut demander la permission avant d'aller ... sur la Lune

Quand on était enfant, il fallait souvent «demander la permission». La permission de sortir dehors, la permission de se coucher tard, la permission de manger des bonbons, et plusieurs, plusieurs autres. Eh bien, une fois adulte, il faut demander la permission pour aller sur la Lune.

Plus tôt au mois d’août, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a approuvé l’envoi d’une charge utile vers la Lune à une compagnie privée, Moon Express. C'est même la première fois que la FAA approuve une telle demande d’une compagnie privée. Mais Moon Express ne pourrait-il pas pu juste envoyer son engin dans l’espace sans demander à personne?

Apparemment, non. Depuis 1967, 104 pays ont signé le Traité de l’espace (meilleur nom ever), stipulant que toute aventure dans l’espace, de source gouvernementale ou non, doit être pacifique (ceci exclue la possibilité d'une véritable guerre des étoiles, désolée). Ce traité exige également que toute entité lancée dans l’espace doit être autorisée à le faire par son gouvernement.

Ceci a été planifié pour une raison bien précise: l’imputabilité. En cas d’accident impliquant un engin spatial, il faut que quelqu’un soit responsable et puisqu’il y a risque d’incident diplomatique (si une mission américaine frappe un satellite français, par exemple), ce sont des pays qui deviennent imputables.

L’espace, à cet égard, est un peu comme un parc public. Il appartient à tout le monde, puisque tout le monde peut y aller, mais il y a des conditions à respecter. Autrement dit, on ne peut pas y faire n’importe quoi. Et les conséquences sont semblables: si on ne demande pas de permission avant d'envoyer quelque chose dans l'espace, il faudrait payer une amende et plein de pénalités diverses.

Pas de party dans l'espace, gang.

Source: IFLScience