Le festival de St-Tite fait la fierté de ses 4000 habitants qui accueillent avec plaisir les quelque 600 000 visiteurs qui viennent annuellement à l’événement. «C’est une grande réussite­­ collective. Les gens de St-­Tite embarquent avec joie dans l’événement», dit le directeur général du festival­­, Pascal Lafrenière.

Lorsque Pascal Lafrenière parle de son festival à des personnes qui n’y sont jamais­­ allées, il leur dit toujours: «Il faut le vivre pour le croire».

«Peu importe ce que je vais dire, je vais juste passer pour un promoteur ou ­même un menteur!» lance-t-il en riant. La popularité du festival n’est plus à ­faire, avec les centaines de milliers de ­visiteurs qui viennent d’un peu partout sur la planète.

Dans le lot, on compte plusieurs ­milliers d’Européens qui souhaitent vivre un peu le rêve américain. «Ils ont la chance d’assouvir leur passion de l’Amérique dans un contexte franco­phone, dit le directeur. On est très sexy pour les Français. Ils sont friands de notre produit. Là-bas, la danse country est très populaire.»

Quatre volets

Le Festival Western de St-Tite est divisé en quatre volets: rodéo, spectacles, danse et animation de rue et chapiteaux.

Le premier volet est ce qui a fait la renommée de l’événement à l’étranger. «Notre rodéo a été élu le meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord depuis 1999, dit Pascal Lafrenière. Et ce, parmi 300 rodéos.»

Photo courtoisie, Festival de St-Tite

Le volet spectacles est reconnu pour ­attirer les plus grandes stars de la musique country. Cette année, en plus des artistes toujours très appréciés Renée Martel, Patrick Norman et Paul Daraîche­­, St-Tite accueillera le chanteur ontarien Tim Hicks. «Il est à l’image de la nouvelle ­génération country, qui est plus proche du rock», observe le directeur­­.

Sans négliger cette 49e édition, l’équipe du Festival de St-Tite pense déjà aux célébrations­­ du 50e anniversaire, l’an prochain. «Cinquante ans pour un événement, ce n’est pas rien, dit Pascal Lafrenière. On va être prêt. Les attentes sont élevées, mais on a de bonnes idées.»

Le Festival Western de St-Tite se déroulera du 9 au 18 septembre. Pour toute la programmation: festivalwestern.com

Le festival western de St-Tite en chiffres

Environ 600 000 personnes ont participé au festival l’an dernier.

ont participé au festival l’an dernier. Le village de St-Tite compte 4000 habitants.

habitants. Les retombées économiques du festival se chiffrent à 32 millions .

. Entre 8000 et 10 000 motorisés se sont retrouvés­­ sur le site.

et motorisés se sont retrouvés­­ sur le site. Depuis 1999 , le rodéo du festival a été élu meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord, parmi 300 autres rodéos.

, le rodéo du festival a été élu meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord, parmi 300 autres rodéos. Pas moins de 650 bénévoles ont travaillé au festival. Certains venaient de France, des Maritimes­­ et de l’Ontario.

Quelques spectacles à voir cette année

Renée Martel et Patrick Norman­­ - Nous

9 septembre 19 h, Country Club Desjardins.

L’Open Country Mountain Daisies

avec Yoan, Daniel Lavoie, ­Isabelle Boulay, Marie-Pierre Arthur, Jonathan Painchaud, Maxime Landry, Patrice ­Michaud, Michel Rivard, ­Pascale Picard

10 septembre, 19 h, Country Club Desjardins.

Soirée folk acadienne (avec Édith­­ Butler)

11 septembre, 19 h, Country Club Desjardins.

Les Tannants Photo courtoisie, Festival de St-Tite

La Journée des aînés avec Michel Louvain et les Tannants

13 septembre, 10 h 30, différents lieux.

Lancement d’album d’Annie Blanchard (avec Renée Martel et Laurence Jalbert)

14 septembre, 19 h, Country Club Desjardins.

Cindy Bédard Photo courtoisie, Festival de St-Tite

Lancement d’album de Cindy Bédard­­

15 septembre, 19 h, Countrythèque Stingray.

Entrée gratuite.