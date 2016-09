Justin Trudeau et le puissant dragon chinois

C’est un parcours à peu près sans faute que le premier ministre Justin Trudeau est en train d’accomplir en Chine. Ses déclarations sont souvent prudentes, ce qui peut surprendre. Mais l’enjeu est de taille. Le Canada doit définir la relation qu’il entretiendra avec le pays qui devrait d’ici quelques années remplacer les États-Unis comme leader du monde.

Bien sûr, M. Trudeau a lancé des remarques bien senties sur les droits de la personne et en particulier sur la liberté d’expression. Cependant, elles étaient surtout destinées à un auditoire canadien. M. Trudeau tente de rassurer les électeurs qui pourraient s’inquiéter que leur gouvernement développe de bonnes relations avec la Chine. Ce genre de propos est courant de la part de leaders occidentaux.

Penser faire évoluer ce système vers un État de droit au sens où nous le connaissons ici est un doux délire. Cela ne se produira pas tant que le Parti communiste chinois demeurera au pouvoir, même si des améliorations sont souhaitables et possibles.

La question importante est ailleurs. La Chine est en train de remplacer les États-Unis comme leader du monde. On peut certes le déplorer, ou même le nier, comme le font presque quotidiennement les dirigeants américains. Mais les chiffres sur le poids relatif de la Chine et des États-Unis montrent un inexorable effritement de la puissance des États-Unis au profit de la Chine. À moins d’un changement radical en Chine ou aux États-Unis, le seul vrai débat porte sur le moment où la Chine prendra pleinement la place des États-Unis.

Émergence inquiétante

La nouvelle superpuissance qui émerge inquiète. Certains ont pu espérer qu’à force de participer à la vie internationale, le gouvernement chinois accepterait davantage les règles du jeu international et même de la démocratie. Mais la Chine à laquelle Justin Trudeau est confronté est obstinément autoritaire. Sans état d’âme, cette Chine poursuit la satisfaction de ses intérêts nationaux.

Le premier intérêt national de la Chine, ou pour dire plus juste de ses dirigeants, est le maintien du Parti communiste chinois au pouvoir. Dans une démocratie, une population insatisfaite change de parti au pouvoir. En Chine, une population insatisfaite risque d’enclencher une révolution. Les autres intérêts de la Chine sont brutalement subordonnés au maintien du Parti au pouvoir.

Une approche favorable

Trudeau aborde les relations avec la Chine dans une perspective favorable, ce qui le place dans la tradition du Parti libéral du Canada. Il a obtenu un beau résultat avec la suspension temporaire des demandes chinoises sur le canola. Les producteurs canadiens pourront continuer à vendre chaque année à la Chine pour deux milliards de dollars de graines de canola.

Le gouvernement chinois exigeait un degré de pureté du canola de 99,5 %, alors que le canola canadien est pur à 96,5 %. Un degré de pureté que d’aucuns disent impossible à atteindre. La demande chinoise pourrait bien être liée à d’importants surplus d’huile de canola en Chine même.

Mais qu’est-ce que le Canada a cédé en retour? Il se pourrait bien qu’il ait accepté d’entamer des discussions de libre-échange avec la Chine.

Ce libre-échange qui serait certainement favorable aux Chinois. Au Canada, il risque de ne profiter qu’à une poignée d’industries, notamment en finances, en agriculture et dans les mines.

Un rapprochement nécessaire

Pourquoi le Canada devrait-il se rapprocher de la Chine ?

La réponse à cette question est à la fois évidente et ambiguë.

Évidente parce que la Chine influence déjà tous les domaines des relations internationales. Ottawa doit donc conserver de bonnes relations avec Pékin.

Ambiguë parce que rien n’est jamais absolument joué avec les Chinois.

Le gouvernement chinois considère les relations internationales comme une partie de poker. Celui qui a remporté la mise peut changer les règles s’il le désire. Les pays qui ne veulent pas suivre n’ont qu’à se retirer.

Les dangers de l’autoritarisme chinois

Justin Trudeau explique avec raison que l’image de la Chine serait plus séduisante si le gouvernement chinois se rapprochait des façons de faire du Canada. Mais les dirigeants chinois sont fiers de leur système autoritaire. Selon eux, ce système est meilleur que celui des démocraties. Que la future première puissance mondiale soit un régime autoritaire et qu’elle soit fière de l’être n’augure rien de bon pour les démocraties. Bien des pays voudront émuler le système de la Chine quand elle sera devenue la première puissance au monde.

Dans un monde dominé par la Chine, les coalitions entre les pays deviennent plus importantes que jamais parce que les règles peuvent changer à tout moment.

Des défis immenses

Ce sont donc les façons de faire du Canada qui seront appelées à changer davantage que celles de la Chine. Jusqu’à présent, Justin Trudeau a réussi à multiplier les ponts entre le Canada et la Chine. Les accords sur le tourisme, sur la participation du Canada à la Banque asiatique d’investissement et d’infrastructures ou sur l’éducation sont de bon augure. Mais ce qui intéresse le plus le dragon chinois est ailleurs: il s’agit de nos ressources naturelles, de nos produits agricoles, de notre technologie avancée et de notre accès au marché américain. Telles sont les cartes que le Canada possède dans sa main.

Contre un dragon chinois amateur de poker, Justin Trudeau doit jouer ces cartes avec prudence, en effet.

Commerce avec le Canada

Total des exportations de la Chine vers le Canada : 18 833 m$ Can

Total des exportations du Canada vers la Chine : 10 877 m$ Can

État du droit en Chine

Un nombre impressionnant de lois ont été modernisées en Chine, en particulier depuis l’accès du pays à l’organisation mondiale du commerce en 2001.

Le système judiciaire chinois n’est pas indépendant. Dès qu’une décision juridique touche un enjeu politique, elle est susceptible d’être influencée par le Parti communiste chinois.

Tous les juges sont membres du Parti communiste chinois. Ils lui doivent une loyauté absolue.

Quelques points litigieux

Espionnage

Le couple Garrett et de nombreux cas d’espionnage chinois au Canada.

Droits de la personne

Le Canada demande à la Chine d’établir un système de droit indépendant où les libertés sont mieux respectées.

Mer de Chine

Le Canada ne reconnaît pas le territoire revendiqué par la Chine en mer de Chine.

Libre-échange

La Chine veut un accord de libre-échange avec le Canada. Le gouvernement canadien est tiède à l’idée.

Année du rétablissement officiel des relations entre la Chine et le Canada

1970

Comparaison entre la Chine de...

Pierre Elliott Trudeau (1973)

Population de la Chine : 900 M

Type de régime : Totalitaire avec culte de la personnalité de Mao

Taille de l’économie ( PIB dollars US ) : 137 G

Commerce extérieur de la Chine ( en % du PIB ) : 4,3 % Armée : Possiblement 20 % du PNB ( estimation très difficile à faire ) Taux de change ( nombre de yuans pour 1 $ CAN ) : 2 Nombre d’étudiants diplômés par année : Toutes les universités sont fermées. Pourcentage de citadins : 20 % Justin Trudeau (2016) Photo Agence QMI, Roger Gagnon Population de la Chine : 1400 M Type de régime : Autoritaire

Taille de l’économie : 20 000 G ( PPA *)

Commerce extérieur de la Chine ( en % du PIB ) : 22,6 %

Armée : Environ 2 % du PNB

Taux de change ( nombre de yuans pour 1 $ CAN ) : 5

Nombre d’étudiants diplômés par année : 6,5 M

Pourcentage de citadins : Au moins 55 %