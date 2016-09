Justin Trudeau se fait critique

HANGZHOU | Le premier ministre Justin Trudeau a profité samedi d’une tribune internationale, en marge du sommet du G20 à Hangzhou en Chine, pour critiquer la montée du sentiment de protectionnisme et d’opposition au libre-échange qui se dégagent des élections présidentielles américaines et de la victoire du Brexit au Royaume-Uni. Selon lui, la croissance mondiale au ralenti, qui ne profite pas à la classe moyenne et aux jeunes, explique ces incidents.

«Cette anxiété est précisément ce qui a mené à l’opposition au libre-échange et à la mondialisation et à un discours prônant le protectionnisme, tant avec le Brexit que dans les campagnes électorales. [...] Nous savons que l’isolationnisme, ériger des murs et se replier sur soi, cela ne crée pas des occasions et de la croissance», a-t-il ajouté.