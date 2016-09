Kanye West toujours plus haut

Lorsqu’on a un ego aussi démesuré que Kanye West, on ne fait pas les choses à moitié. Pour sa nouvelle tournée, The Life of Pablo, qui était de passage hier au Centre Bell, le rappeur de Chicago s’est produit sur une plateforme au-dessus de la foule et a livré plus d’une trentaine de chansons.

Kanye West est-il aussi populaire qu’on le pense à Montréal? Lors de son dernier passage au Centre Bell, en février 2014, seulement 8400 personnes s’étaient déplacées pour voir celui qui se surnomme Yeezus.

Hier, à peine quelques heures avant le concert, on pouvait toujours acheter des billets, pas très loin de la scène, au coût très raisonnable de 29 $ plus taxes et frais. Pour un artiste qui fait parler de lui chaque semaine dans les journaux, cela a de quoi surprendre.

Photo courtoisie, Mélissa Paradis

Qui plus est, l’équipe de Kanye West a fait rager les médias québécois hier en ne donnant aucune confirmation d’accréditation au promoteur evenko. À la toute dernière minute, le promoteur a acheté des billets de son propre spectacle pour satisfaire les journalistes qui voulaient parler du concert.

Rencontre du 3e type

Mais tout était oublié lorsque «Monsieur Kim Kardashian» a fait son entrée sur scène, aux alentours de 20 h 45. Posté sur une plateforme au-dessus de la foule, qui avait les allures d’un vaisseau spatial, Kanye est resté dans le noir le plus complet durant huit minutes.

Kanye West vient-il d’une autre planète? Le concert qu’il a livré hier au Centre Bell a parfois pris les airs d’une rencontre du troisième type, avec le plafond de lumière qui semblait vouloir nous propulser dans l’espace.

C’est lors de Famous que les projecteurs se sont allumés sur le chanteur et que la foule s’est époumonée. Le parterre du Centre Bell avait alors toutes les allures d’un plancher de danse. Et le rythme n’a presque pas ralenti.

Dans son nouveau concert, Kanye avait prévu un programme d’environ 35 chansons. Parmi celles-ci, le chanteur a livré tous ses succès sans temps mort.

On a ainsi notamment entendu Power, Niggas in Paris, Flashing Lights, Heartless et Runaway.

Kanye West a peut-être un ego démesuré. Mais force est d’admettre qu’il sait comment livrer la marchandise.