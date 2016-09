La diversité aux VMA

Tove Lo a choisi un look minimaliste et d’avant-garde­­ de Dion Lee. Elle a choisi des Reebok Classic bronze pour compléter sa tenue. Le combo basket et robe continue de s’imposer.

Justine Skye n’a pu résister à l’appel de la frange de ce manteau Missoni. J’aime le mouvement et le mélange de couleurs poudrées et métalliques.

Non au minimalisme, a dû se dire Stella Maxwell. La création de Jeremy Scott donne des envies de festivals et de voyage, avec dans l’itinéraire un petit saut à Burning Man.

Les sœurs Chloe et Halle Bailey ­méritent la mention du plus bel agencement d’accessoires. Leurs looks, griffés Rodarte, ont été rehaussés­­ d’un mélange de bijoux classiques, baroques et ethniques. Comme quoi, il n’existe aucune règle lorsqu’on met la dernière touche à une silhouette.