La rentrée scolaire

Après plus de deux mois d’été, c’est la fin des vacances pour tout le monde. Les enfants sont libres depuis la fin juin, les adultes ont eu entre deux et quatre semaines de vacances, mais là, c’est le retour au bercail. Si tu tends l’oreille dans la bonne direction, tu peux entendre les grognements de tout ce beau monde qui rechigne à ce retour à la réalité.

Même si ça fait plus de 20 ans que j’ai déposé mes fesses sur un banc d’école, chaque année, j’ai toujours cette crainte que, si je passe trop proche d’une école, un aimant puissant ou le bras invisible d’un directeur m’y ramène de force.

En faisant les achats d’effets scolaires de ma fille, je me rends compte que les mêmes couleurs douteuses des cahiers Canada n’ont pas changé. Il y a encore le rose dépressif, le bleu qui n’a pas réussi à se développer une personnalité et le vert mur d’hôpital. Me semble que depuis le temps, les teintes auraient pu évoluer, mais je crois qu’ils sont toujours déterminés à rendre le retour en classe le plus déprimant possible.

Maternelle, primaire, secondaire

Chaque année, le début de l’année scolaire est déchirant pour bien des parents. Plus ton enfant vieillit, plus c’est déchirant.

Bien des parents pensent que la première rupture, c’est-à-dire la première journée à la maternelle, est de loin la pire. Pourtant, Facebook a été envahi de photos de mamans avec un gros sourire sur la photo et des verres fumés pour cacher leurs yeux rouges.

Pas longtemps après, arrive le primaire où déjà ta progéniture fait sa déclaration d’indépendance et exprime le besoin de se rendre seul à l’école. Pas le choix: «Mes amis ont le droit, eux...», la phrase qui tue chaque fois, la fameuse phrase qui fait qu’on abdique trop souvent.

Au secondaire, notre stress augmente. On fait des cauchemars à imaginer notre enfant affronter cette immense jungle sans merci qu’on appelle l’autobus scolaire, en espérant qu’ils ne se tiendront pas avec les petits bums assis en arrière du bus. On oublie vite que nous-mêmes on est passés à travers et qu’on a survécu... Mais bon, c’est la job d’un parent que de stresser pour rien.

Mais la pire épreuve de toutes, c’est quand tu vois ton enfant partir étudier à l’extérieur...

Chaque étape que je vois ma fille franchir, c’est comme si je voyais des ciseaux couper une autre corde qui nous attachait ensemble.

J’imagine que celle du déménagement est comme la dernière.

Le téléphone

Depuis une semaine, à travers la province, on peut entendre des milliers de cœurs de mamans qui saignent et des milliers de papas qui font semblant que ce n’est pas si pire que ça, alléguant les allergies pour expliquer leurs yeux rouges. D’autres vont vite profiter de ce départ pour transformer la chambre de l’enfant en cinéma maison: à chacun sa façon de gérer son deuil.

Tu dramatises les choses, tu te dis qu’avec ce départ, c’est la dernière fois que tu vas avoir des nouvelles, qu’ils vont être trop occupés à découvrir leur nouvelle vie pour en donner signe.

Mais soyez rassurés, car le téléphone va finir par sonner.

Oui, ça va être parce qu’ils ont besoin d’argent, besoin de faire réparer quelque chose ou qu’ils s’ennuient de la sauce à spagath...

Mais au moins, il va sonner...