La série XFinity dans sa ligne de mire

BOWMANVILLE | Après avoir annoncé, il y a quelques semaines, le renouvellement de son entente avec l’écurie GoFAS Racing pour deux autres années en Coupe Sprint, BRP confirmera sous peu qu’il poursuivra également son association avec Alex Labbé.

Le jeune pilote québécois, engagé à temps plein dans la série canadienne de NASCAR en 2016, peut maintenant dormir sur ses deux oreilles puisque l’entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de véhicules récréatifs l’appuiera l’an prochain pour faciliter son accession aux plus hautes sphères du stock-car.

Depuis sa nouvelle implication en NASCAR en début d’année, BRP veut non seulement promouvoir sa marque de produits Can-Am aux États-Unis, mais également participer au développement de jeunes espoirs de la course automobile au nord de la frontière.

Une future vedette du NASCAR

«Alex est notre candidat et nous allons faire tout en notre possible pour lui permettre de gravir les échelons du NASCAR, a dit Alain Lord Mounir, copropriétaire de l’écurie GoFas Racing. Nous estimons, après ses prestations dans la série Pinty’s cette année au Canada, qu’il a le potentiel pour devenir une future vedette en NASCAR.

«À notre avis, poursuit-il, Alex est le seul pilote qui, à court terme, a le talent pour accéder à la Coupe Sprint.»

Deux possibilités

BRP n’a pas encore déterminé le calendrier ni le nombre de courses auxquelles participera son jeune protégé de 23 ans l’an prochain.

Une chose est toutefois certaine, le pilote de Saint-Albert goûtera pour la première fois à la série XFinity, l’antichambre de la Coupe Sprint, en 2017.

«Pour l’instant, son permis de compétition ne l’autorise qu’à courir sur les ovales d’un mille, a expliqué Lord Mounir. Ça limite donc ses présences.

«Mais, plus tard dans la saison, si tout va bien, il aura l’occasion de rouler sur des tracés plus longs, jusqu’à ce que les officiels de NASCAR lui ouvrent la porte pour les anneaux de vitesse de deux milles et demi comme Daytona et Talladega.»

À part des présences sporadiques en série XFinity, Labbé ne sait toujours pas dans quelle autre discipline il va parfaire ses classes en 2017.

Deux possibilités s’offrent à lui, soit retourner à la série canadienne de NASCAR pour une deuxième année consécutive ou participer à la série de développement K&N, un championnat très relevé qui a formé de grands pilotes dans le passé.

«Nous étudions ces deux avenues, a dit Lord Mounir, et confirmerons nos intentions à la fin de la saison. Un fait demeure, nous allons élaborer son calendrier en fonction de son horaire à l’université UNOH, dans l’État de l’Ohio, où il est inscrit.

«Nous allons épauler Alex tant que ses résultats à l’école seront à la hauteur. Nous avons fait de l’éducation une priorité dans notre programme de développement de jeunes espoirs.»

Clinton Cram en renfort

En série Pinty’s, ce week-end à Mosport, Labbé peut compter sur les judicieux conseils de Clinton Cram, le chef d’équipe de GoFas Racing en Coupe Sprint.

«Nous l’avons appelé en renfort, a relaté Lord Mounir, même s’il y a une course à Darlington, pour laquelle il a été remplacé. On comptait sur sa présence pour apporter certains correctifs à la voiture d’Alex et pour évaluer le comportement de notre pilote sur la piste.»

Cram a été élogieux à propos de Labbé.

«C’est ce que nous voulions entendre de sa part. Pour lui, il n’y a pas de doute dans son esprit. Alex est un jeune pilote prometteur.» Par l’entremise de sa marque Can-Am, BRP commanditera l’écurie GoFas Racing en Coupe Sprint en 2017 et 2018, et sera notamment commanditaire principal de la voiture no 32 pour 13 épreuves, en collaboration avec les entreprises Kappa et Cyclops Gear.